Rolnicy mają problem z przejazdem kombajnami

Podczas żniw rolnicy walczą nie tylko z pogodą, ale także z przepisami drogowymi, utrudniającymi przemieszczanie się kombajnów po drogach publicznych.

Operatorzy tego typu pojazdów, mogą korzystać z takich dróg wyłącznie ze demontowanym i umieszczonym na specjalnej przyczepie tzw. hederem, czyli zespołem żniwnym niezbędnym do ścinania i zbioru roślin.

Kombajn przygotowany do wjazdu na drogę publiczną - ze zdemontowanym zespołem żniwnym / autor: Pixabay

Słony mandat za jazdę z hederem

Za jazdę kombajnem z hederem drogą publiczną grozi mandat do pięciu tysięcy złotych. Jeśli sprawa trafi do sądu, kara może wzrosnąć do 30 tys. zł.

Ministerstwo Infrastruktury pozostaje nieugięte wobec apeli producentów rolnych dotyczących zniesienia tego przepisu, który pożera czas i opóźnia zbiór zbóż. Swą odmowę resort tłumaczy kwestiami bezpieczeństwa, za nic mając sobie sygnały rolników alarmujących, że inni użytkownicy dróg zachowują się wobec nich arogancko – m.in. trąbiąc, mrugając światłami, wyprzedzając na zakazach czy wymuszając pierwszeństwo przejazdu.

GS

