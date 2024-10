Polski lider Europy upada!

Łączna liczba niewypłacalności polskich przedsiębiorstw wyniosła 4 465 przypadków w I-III kw. 2024 r. i była wyższa o 23% r/r, wynika z raportu Coface. Firma ocenia, że w grudniu liczba niewypłacalności osiągnie rekord i wyniesie 5 tysięcy. W tych niewypłacalnych firmach jest również nasz polski lider Europy - branża transportowa, która z miesiąca na miesiąc ma się coraz gorzej. Gwoździem do trumny jest nowa decyzja rządu - od 1 listopada tego roku zaplanowano rozszerzenie sieci dróg, na których pobierana jest opłata za przejazd - poinformowała PAP rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska.

„Choć polska gospodarka znajduje się obecnie w fazie ożywienia, a eksperci notują coraz większy realny wzrost PKB, to sytuacja przedsiębiorstw nadal pozostaje trudna - czytamy w komunikacie.

Wysokie ceny paliwa, energii, słaby eksport

„Zmagają się one m.in. z wysokimi cenami paliwa i energii, z dużymi kosztami działalności, a także ograniczoną liczbą zamówień przeznaczonych na eksport. Nie bez znaczenia dla naszej gospodarki jest również kondycja ekonomiczna naszych partnerów handlowych, a szczególnie Niemiec, które pozostają w recesji. Czynniki te spowodowały, że liczba niewypłacalnych polskich firm po trzech kwartałach 2024 roku jest o 23% wyższa niż po analogicznym okresie w ubiegłym roku. Warto również podkreślić, że, tak jak w poprzednich latach, większa część wszystkich zgłoszonych niewypłacalności to postanowienia restrukturyzacyjne - stanowią one 96% wszystkich niewypłacalnych firm”- czytamy dalej.

Najwięcej upadłości - to te firmy

Tak jak w poprzednich kwartałach i latach, najwięcej upadłości zanotowano w grupie indywidualnych podmiotów - przedsiębiorców (3243). Na drugim miejscu znalazły się spółki z.o.o. (992), a dalej spółki komandytowe (92) i akcyjne (70).

Kto upada?

Niemal 60% tegorocznych zgłoszeń niewypłacalności dotyczy budownictwa specjalistycznego. Najbardziej ucierpiały tutaj jednoosobowe działalności, najczęściej instalacyjne, remontowe i ogólnobudowlane. Działając na lokalnych rynkach, nie były one w stanie pozyskać zleceń o wystarczającej wartości, a z drugiej strony wygenerować niezbędnych środków umożliwiających kontynuowanie działalności gospodarczej.

Wzrost inwestycji, zwłaszcza w ramach środków unijnych, jest oczekiwany przez branżę budowlaną, która odnotowuje znaczny spadek aktywności od początku tego roku. Niewypłacalności w budownictwie zwiększyły się aż o 47%, a zakładając, że od momentu przetargów do realizacji kontraktów musi minąć określony czas, branża ta nadal będzie jednym z niechlubnych liderów wzrostu postępowań także w kolejnych raportach niewypłacalności - powiedział główny ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej Grzegorz Sielewicz, cytowany w komunikacie.

Kto jeszcze? Polski lider Europy - transport drogowy - upada!

Z problemami zmaga się także sektor transportowy, podkreślono w materiale.

„Sytuacja w transporcie jest bardzo zła. Udział firm z sektora TSL w całej populacji niewypłacalnych podmiotów nieustannie wzrasta. Na koniec 2022 roku stanowiły one niecałe 10%, po 2023 roku - 11,6%, zaś po trzech kwartałach 2024 roku ich udział wyniósł 14,2% Polski transport drogowy był dotychczas liderem usług transportowych w Europie. Niestety wiele sektorów w gospodarkach europejskich pozostaje dalej w recesji lub rozwija się poniżej oczekiwań, co generuje niższy popyt na usługi przewozowe. Wyzwania natury popytowej to jednak tylko wierzchołek góry lodowej” - powiedziała dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface z Polsce Barbara Kamińska.

Co słychać w przedsiębiorstwach przemysłowych?

W pierwszych 3 kwartałach br. zanotowano 672 przypadki niewypłacalności wśród przedsiębiorstw przemysłowych, co stanowiło wzrost o 17%, czyli poniżej przeciętnej dynamiki dla całej gospodarki. Najwięcej niewypłacalności zarejestrowano w branży przetwórstwa metali (141, dynamika + 9%) i przetwórstwa spożywczego (91, dynamika +54%). Wysoką dynamiką wzrostu niewypłacalności cechuje się również branża meblarska, z wynikiem 62 przypadków i wzrostem o 32%. Silne uzależnienie sektora od niemieckiego rynku zbytu (35-40% produkcji), ale także drogi surowiec i wysokie koszty pracownicze zbierają wciąż żniwo wśród producentów mebli, podano także w informacji.

W pierwszych 3 kwartałach 2024 roku 948 firm handlowych ogłosiło niewypłacalność, co stanowiło wzrost o 17% r/r, podobnie jak w przypadku branży przemysłowej, podano także.

Do końca września br. zarejestrowano 1 270 przypadków niewypłacalności wśród usługodawców, co stanowiło wzrost o 15% r/r. Dynamika wzrostu niewypłacalności w usługach osłabiała się z kwartału na kwartał, w działalności finansowo-ubezpieczeniowej czy opiece zdrowotnej ilość niewypłacalności spadła r/r, wskazano.

W Polsce Coface jest obecny od 1992 roku. Ubezpiecza należności krajowe i eksportowe, oferuje finansowanie poprzez faktoring, a także raporty handlowe o firmach z całego świata.

