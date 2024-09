Mieszkania na wynajem: mniej i drożej

Liczba ofert mieszkań na wynajem skurczyła się w lipcu o blisko 8 proc. w porównaniu do czerwca - wynika z raportu Otodom. Jak wskazano, tegoroczny lipcowy wynik jest najniższym wynikiem w tym roku i niemal identycznym jak ten z lipca ubiegłego roku. Średnie ceny wzrosły o ponad 2 proc. rok do roku.

„W największych polskich miastach obserwujemy falę zwiększonego zainteresowania najmem. W związku z tym dostępna liczba ofert skurczyła się na koniec lipca 2024 r. i wyniosła 22,2 tys., co oznacza spadek -7,9 proc. m/m). W czerwcu w dostępnych było 24,5 tysiąca. Lipcowy wynik jest najniższym wynikiem w tym roku i niemal identyczny jak ten z lipca 2023 r.” - wskazano w raporcie.

Poszukiwane 40 mkw

Liczba wyszukiwań mieszkań na wynajem w serwisie Otodom wzrosła w lipcu o 23 proc. w ujęciu miesięcznym i o 25 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Największą popularnością niezmiennie cieszą się lokale 2-pokojowe o powierzchni minimum 40 mkw.

Jak wynika z przedstawionych przez Otodom danych, w lipcu do serwisu dodano 17,3 tys. ogłoszeń, czyli o 17 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu, a reaktywowano prawie 5,8 tys. - o 16,9 proc. więcej m/m.

Wszędzie mniej

„Porównując do sytuacji w czerwcu, oferta najbardziej skurczyła się w Olsztynie (-20 proc.), Krakowie (-17 proc.) i Szczecinie (-13 proc.). W Poznaniu poszukujący lokali na wynajem również mają mniejszy wybór (-9 proc. w stosunku do czerwca). Pod względem wartości bezwzględnych, na uwagę zasługują Warszawa (mniej o 387 mieszkań) oraz Wrocław (mniej o 155 mieszkań). Nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę powroty studentów z wakacji” - zaznaczono.

Jak wskazali autorzy, zwiększenie oferty w miejscowościach nadmorskich wynika z kolei z płynnego przejścia z wakacyjnego najmu krótkoterminowego do najmu długoterminowego. W Sopocie oferta wzrosła o 63 proc. Wzrosty odnotowano też w Gdańsku (+14 proc) i Gdyni (+6 proc.). Liczba dostępnych mieszkań zwiększyła się również w Kielcach (+9 proc.) i Bydgoszczy (+2 proc.)

Cena w górę

Jak podano w raporcie, średnia cena najmu względem czerwca wzrosła o 48 zł - z 3 500 do 3548 zł. Największe wzrosty odnotowano w Warszawie i Gdańsku gdzie podwyżka wyniosła 3 proc., odpowiednio 170 i 90 zł. W Krakowie ceny wzrosły o 2 proc., a w Poznaniu i Wrocławiu 1-1,5 proc. W Katowicach i Łodzi wzrost odnotowano wzrost 0,4-0,6 proc.

„Widać zmianę struktury w dostępnej ofercie. W lipcu w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu zauważalnie wzrósł odsetek mieszkań dostępnych w cenie 3-4 tys. złotych, co odbywa się kosztem tych tańszych, do 2,5 tysiąca złotych. Natomiast w Trójmieście wzrost średnich cen najmu wynika z większej liczby ogłoszeń oraz wyższych stawek za mieszkania o powierzchni 40-60 m.kw. i większe” - poindomowali.

Jak wynika z danych Otodom, taniej niż rok temu można było wynająć mieszkanie we Wrocławiu, gdzie ceny spadły o 2 proc., a także w Gdańsku i Łodzi, gdzie obniżka osiągnęła 4-5 proc.

Drogi czynsz w stolicy

Najdroższe mieszkania są w stolicy. Pod koniec lipca w Warszawie za mieszkanie na wynajem trzeba było zapłacić średnio 5100 zł. Ponad 3000 zł za miesiąc trzeba z kolei zapłacić w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. W Poznaniu, Katowicach i Łodzi średnie stawki ofertowe sięgają 2100-2500 tys. zł.

„Dobra informacja dla najemców jest taka, że od kilku miesięcy ceny pozostają na stabilnym poziomie (wahania w lipcu i sierpniu związane są z zintensyfikowanymi poszukiwaniami ze strony studentów), a oddawane do użytkowania nieruchomości kupione w poprzednich latach w celach inwestycyjnych, zwiększają podaż mieszkań na wynajem. Jak długo potrwa taka sytuacja, zależy m.in. od terminu wprowadzenia kolejnego programu rządowych dopłat, który może doprowadzić do skokowego wzrostu popytu nieruchomości w określonym segmencie” - wskazała ekspertka Otodom Katarzyna Kuniewicz.

PAP/bz

