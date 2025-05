Handel: To tu powstaje najwięcej powierzchni!

Najwięcej powierzchni handlowej w budowie znajduje się w miastach do 50 tys. mieszkańców - wynika z raportu firmy JLL. W raporcie dodano, że od stycznia do marca br. na rynek trafiło ponad 50 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej, także głównie w mniejszych miastach.

Jak przekazano w raporcie, na koniec pierwszego kwartału br., w fazie budowy znajdowało się ponad 545 tys. mkw. powierzchni handlowej. W miejscowościach do 50 tys. mieszkańców było to blisko 228,7 tys. mkw. To o 42 proc. więcej niż oddano w 2024 r., gdy roczna podaż w ośrodkach tej wielkości wyniosła 162,5 tys. mkw.

Wskazano również, że główne aglomeracje utrzymują stabilny poziom 135,5 tys. mkw. powierzchni handlowej w budowie, co zdaniem autorów świadczy o „niesłabnącym potencjale tych rynków” i ciągłym dostosowywaniu oferty do potrzeb konsumentów.

Zdaniem autorów raportu, szczególnie dynamiczny rozwój ma miejsce w segmencie tzw. parków handlowych, czyli kompleksów osobnych sklepów ze wspólną przestrzenią parkingową. Tego typu obiekty o powierzchni przekraczającej 5 tys. mkw. stanowią obecnie dominującą część nowych inwestycji; blisko 70 proc. całkowitej powierzchni w budowie. Jednocześnie - jak wskazano - widoczny jest trend rozwoju mniejszych formatów handlowych.

Kolejne ok. 10 proc. powierzchni w budowie to tradycyjne galerie handlowe. Jak wyjaśniono, to przede wszystkim modernizacje i rozbudowa istniejących centrów. Mają one na celu poprawę efektywności energetycznej obiektów oraz rozszerzenie oferty, np. rozwój segmentów gastronomicznego i rozrywkowego.

W raporcie poinformowano również, że od stycznia do marca br. na rynek trafiło ponad 50 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej, a jej „zdecydowana większość” znajduje się w ośrodkach miejskich do 50 tys. mieszkańców.

„Rynek handlowy w Polsce wykazuje zróżnicowaną dynamikę rozwoju w wielu formatach. Podczas gdy sektor parków handlowych charakteryzuje się intensywną aktywnością deweloperską, galerie handlowe oraz projekty mixed-use odgrywają kluczową rolę w przyciąganiu nowych, zagranicznych marek na polski rynek” - stwierdził Bohdan Zayka z JLL, cytowany w raporcie. Dodał, że w pierwszym kwartale br. do Polski weszło 10 nowych marek sklepów. Ocenił, że świadczy to o rosnącej atrakcyjności Polski dla globalnych sieci handlowych i potwierdza jej silną pozycję w Europie.

Poinformowano również, że całkowita wartość transakcji w pierwszym kwartale br. przekroczyła 180 mln euro, czyli trzy razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Na wartość tę złożyło się 17 transakcji; największą uwagę inwestorów przyciągnęły parki handlowe i centra typu convenience, a największą transakcją w tym okresie była sprzedaż kompleksu handlowego w południowej części Olsztyna - Power Park Olsztyn.

Firma JLL oszacowała również, że w pierwszym kwartale 2025 r. stopy kapitalizacji dla najlepszych centrów handlowych wynosiły 6,5 proc., a dla najlepszych parków handlowych ok. 7,25 proc.

PAP/ as/