Przełom na rynku kurierskim! Wejście gigantów

Orlen podpisał z Pocztą Polską wstępne porozumienie regulujące warunki współpracy obu spółek na rynku komercyjnych przesyłek kurierskich. Zgodnie z porozumieniem, po uzgodnieniu ostatecznych warunków umowy, Poczta Polska obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w spółce Orlen Paczka.

„W kolejnym etapie do majątku spółki Orlen Paczka trafią automaty paczkowe należące do Poczty, co pozwoli w krótkim terminie osiągnąć wymierne synergie z połączonych biznesów kurierskich. Docelowo Poczta Polska będzie mogła nabyć 100% udziałów Orlen Paczka” - czytamy także w komunikacie.

Synergia i efekt skali

Według Orlenu to szansa na stworzenie na bazie Orlen Paczki podmiotu, który będzie miał ponad 30 tys. punktów odbioru przesyłek. Połączenie firm i ich logistyki istotnie obniży koszty funkcjonowania biznesu i przyniesie korzyści klientom.

„Projekt z Pocztą Polską to naturalny krok w kierunku budowy silnego krajowego operatora logistycznego. Poprzez rozwój organiczny stworzyliśmy podmiot, który już teraz zapewnia klientom nowoczesne, szeroko dostępne rozwiązania. Wspólnie z Pocztą Polską możliwe będzie skokowe zwiększenie skali działania. Docelowo będzie to ponad 30 tys. punktów odbioru budujących mocną przewagę konkurencyjną. Zgodnie z podpisanym porozumieniem, jeżeli uzgodnione zostaną ostateczne warunki umowy, Poczta Polska będzie mogła nabyć nasze udziały. Środki pozyskane z takiej transakcji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój podstawowej działalności koncernu” - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w materiale.

„Podpisane porozumienie jest najważniejszym punktem naszego Planu Transformacji i początkiem konsolidacji polskiego e-commerce. Razem z Orlen zbudujemy dużego krajowego gracza kurierskiego. Dzisiejsze porozumienie dla Poczty Polskiej oznacza początek realizacji kluczowego elementu przyjętej przez nas strategii. To zupełnie normalne, że dwie spółki z udziałami Skarbu Państwa współpracują. W praktyce oznacza to większą skalę, lepszą dostępność i realne korzyści zarówno dla klientów, jak i dla polskiej gospodarki” - dodał prezes Poczty Sebastian Mikosz.

Potencjał Orlen Paczka

Orlen Paczka to dziś ponad 14 tys. punktów odbioru paczek, w tym ok. 7 tys. automatów paczkowych. Poczta Polska natomiast to ponad 20 tys. punktów odbioru paczek obejmujących: placówki pocztowe, automaty paczkowe, sklepy Żabka oraz punkty należące do Grupy Eurocash (ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek, Duży Ben i inne), wymieniono w komunikacie.

„Orlen wnosi do współpracy doświadczenie w rozwoju nowoczesnych automatów paczkowych oraz silną markę detaliczną. Poczta Polska rozwiniętą infrastrukturę doręczeń i codzienną obecność w każdym zakątku kraju oraz ponad 466 lat doświadczenia i tradycji. […] Porozumienie opisuje scenariusz współpracy obu spółek. W dalszych krokach Poczta Polska obejmie mniejszościowy pakiet udziałów w Orlen Paczce. W kolejnym do majątku spółki trafią automaty paczkowe należące do Poczty, co pozwoli w krótkim terminie osiągnąć wymierne synergie z połączonych biznesów kurierskich” - czytamy dalej.

Orlen jest 100-proc. udziałowcem spółki Orlen Paczka, która prowadzi działalność na rynku komercyjnych przesyłek kurierskich.

Poczta Polska posiada ok. 7,5 tys. placówek, filii i agencji pocztowych. Jest jednym z polskich liderów usług komunikacyjnych, paczkowo-kurierskich i logistycznych oraz narodowym operatorem pocztowym.

