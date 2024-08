Grubiańskie zachowanie obniża jakość pracy!

Nawet słabo nasilone grubiańskie, bezceremonialne zachowanie w miejscu pracy obniża jej jakość. W przypadku niektórych zawodów, np. medycznych, może to prowadzić do wyjątkowo poważnych skutków.

Naukowcy z University of Florida (USA) z kolegami z innych ośrodków badawczych ostrzegają: złe traktowanie współpracowników czy podwładnych może mieć naprawdę złe skutki. Nawet przy niedużym nasileniu wyraźnie obniża wydajność pracy i może powodować zagrożenie.

Znaczny problem

„Wiele miejsc pracy traktuje niegrzeczność jako nieznaczny problem interpersonalny. Nasze badania pokazują, że jest to poważne zagrożenie dla produktywności, a nawet bezpieczeństwa. Organizacje powinny tak to traktować” – podkreśla prof. Amir Erez, autor pracy opublikowanej w piśmie „Applied Psychology” (https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fapl0001213).

Naukowcy ocenili zachowanie zespołów pracowników w różnych sytuacjach (w tym w symulacji pomocy medycznej) i stwierdzili, że ekspozycja na grubiańskie zachowanie dramatycznie obniża funkcjonowanie takich grup.

Co zaskakujące, wpływ niegrzeczności był niewspółmierny do jej intensywności.

W jednym z eksperymentów, stosunkowo łagodne niegrzeczne komentarze pochodzące z zewnętrznego źródła odpowiadały za 44 proc. różnicy w jakości działania zespołów medycznych.

Jak zagrożenie społeczne

Badanie wykazało przy tym, że niegrzeczność działa jako zagrożenie społeczne, wywołując u członków zespołu reakcje obronne. To powoduje, że poszczególni ludzie zachowują się mniej prospołecznie i bardziej egoistycznie, co utrudnia współpracę i koordynację, które są niezbędne do skutecznej pracy w grupie.

Mówiąc bardziej szczegółowo, w zespołach narażonych na niegrzeczność, ograniczeniu ulegała wymiana informacji i starania nakierowane na odpowiedni podział zadań, a to kluczowe składniki wydajności.

W środowisku medycznym przełożyło się to na gorszą jakość wykonywanych procedur ratujących życie – informują eksperci.

„Nasze badania pomagają zrozumieć wpływ, jaki niegrzeczność może mieć na dynamikę zespołów, zwłaszcza w sytuacjach nagłych i intensywnych - typowych dla opieki zdrowotnej” – mówi prof. Jake Gale, jeden z naukowców.

Zrozumienie, w jaki sposób niegrzeczność wywołuje zachowania skoncentrowane na sobie i utrudnia komunikację, nie tylko poszerza naszą wiedzę akademicką, ale także pozwala zdobyć wglądy, które mogą uratować życie. Odkryte zjawiska mocno przypominają, że sposób, w jaki wchodzimy w interakcje ze sobą, ma realne konsekwencje w świecie rzeczywistym, zwłaszcza w sytuacjach krytycznych.

Mając to na uwadze, badacze zalecają organizacjom poszukiwanie rozwiązań, które pomagają pracownikom radzić sobie z tego typu sytuacjami.

Pomóc mogą przykład szkolenia mające na celu budowanie odporności i rozwijanie odpowiedniej uważności.

„Razem z rozwojem naszego rozumienia dynamiki miejsca pracy, nasze badania podkreślają kluczowy punkt: w dążeniu do tworzenia zespołów o wysokich osiągach trzeba pamiętać, że czasem najmniejsze uprzejmości mogą mieć największe znaczenie” – podkreśla prof. Erez.

