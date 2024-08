Morawiecki rozjeżdża projekt Tuska i Domańskiego

Zabrakło rządów PiS i znów finanse publiczne wpadają w kryzys. Miało być ograniczenie „rozbuchanych wydatków”, a jest 289 mld deficytu, czyli rekord rekordów – rozpoczyna Mateusz Morawiecki komentarz w mediach społecznościowych dotyczący kształtu przyjętego wczoraj przez rząd projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

To wielki deficyt względem PKB, bo osiąga co najmniej 5,5 proc. Pomijając covidowy rok 2020 to najwyższy deficyt sektora finansów publicznych od pierwszego Tuska, czyli od 2010 roku. Wyłączając wydatki na ratowanie miejsc pracy w pandemii, mimo dwóch wielkich kryzysów covidowego i wojennego mieliśmy łącznie niższą sumę deficytu przez 6 lat mojego premierostwa niż Tusk ma w jednym roku 2025 – ocenia były premier.

Kto zadłuża Polaków na pokolenia?

Rząd Tuska już w 2023 oraz w 2024 roku zwiększył deficyt, utrzymując go na poziomie z roku 2023 czyli 5,1 proc. PKB, chociaż jeszcze latem 2023 oskarżał nas o „zadłużanie Polaków na pokolenia”. Jak zatem nazwać to co teraz proponuje Ministerstwo Finansów i dalsze zwiększanie deficytu do 5,5 proc.? I to w dobie nałożenia na rząd Koalicji procedury nadmiernego deficytu. – wskazuje Mateusz Morawiecki

Polityk PiS podkreśla też, że „nagle podkręcono także prognozę wzrostu PKB o 0,2 pp i inflacji o 0,9 pp.

Wygląda to na rozpaczliwe poprawianie prognoz dochodów, żeby się ratować przed progiem konstytucyjnym. Jakie więc może być realne wykonanie? Z jednej strony boję się o to pytać, z drugiej odpowiedzialność za państwo tego wymaga i o to będę się upominał.

Dramatyczna prognoza wzrostu długu

Prognoza wzrostu długu do prawie 60 proc. PKB jest dramatyczna. Ocieramy się o konstytucyjny próg - wskazuje Morawiecki i alarmuje: Minister Domański nie zostawia sobie już żadnej przestrzeni fiskalnej.

A przecież nawet nie rozpoczęto podnoszenia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, realizacji programu akademików za złotówkę czy podwójnej waloryzacji emerytur albo wsparcia dla kupujących mieszkania. A przecież to tylko marny początek wyliczanki ich zapowiedzi - przypomina polityk.

Inflacja miała spadać, a dalej będzie

Miała być realizacja obietnic, a mimo niesłychanego poziomu deficytu znalazło się tylko około 1 miliarda na likwidację składki od środków trwałych, co było też w naszych planach i byłoby zrealizowane już w 2024, a nie dopiero w 2025 roku – ocenia Mateusz Morawiecki.

Inflacja miała spadać, a plan jest taki, że wzrośnie i dalej będzie drenować portfele Polaków. Wyłączone zostaną za to te resztki tarcz osłonowych, które się jeszcze ostały - podkreśla.

Jego zdaniem „portfele Polaków dobije likwidacja - i tak już szczątkowych - wakacji kredytowych, na czym zarobią wyłącznie banki. Banki będą miały w tym roku absolutnie rekordowy wynik, sięgający nawet ok. 40 mld zł. 2 mld na refundacje kosztów wzrostów cen energii to dziś zdecydowanie za mało.”

Sztuczki księgowe

Wydatki na obronność – tu stosowana jest sztuczka wliczająca Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Wydatki na zdrowie rosną, ale także dzięki naszej ustawie 7 proc. Po prostu realizują nasz plan finansowania ochrony zdrowia i .

Zrozumiałbym taki deficyt i takie problemy budżetu, ale tylko wtedy gdyby szła za nim realizacja obietnic i zobowiązań wyborczych. Trzy rekordy za jednym zamachem: rekordowy deficyt, rekordowy poziom długu i rekord w niespełnianiu obietnic wyborczych – podsumowuje swoją ocenę były premier.

