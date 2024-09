Premier: "Dużo młodych ludzi czeka na dobrą informację"

Na najbliższym posiedzeniu KERM rząd zajmie się oceną wszystkich elementów programu mieszkaniowego, na realizację których przewidziano ponad 4 mld zł - poinformował we wtorek Donald Tusk. Jak dodał, pierwszy oceniony zostanie kredyt naStart, bo jego projekt jest najbardziej zaawansowany.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że podczas najbliższego posiedzenia Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (KERM) ocenione zostaną poszczególne projekty składające się na program wsparcia mieszkalnictwa. Jak zaznaczył, tzw. kredyt 0 proc. jest tylko jednym z jego elementów, natomiast dwa pozostałe przewidują wsparcie również budownictwa komunalnego i społecznego.

Kolejne zapowiedzi, czyli Kredyt naStart

„Decyzja Rady Ministrów jako całości jest taka, że po przejrzeniu wszystkich projektów jak już będą gotowe, ustalimy nasze priorytety i wspólnie zdecydujemy, na jakie wsparcie rządu mogą one (projekty) liczyć” - powiedział Donald Tusk.

Szef rządu dodał, że jako pierwszy oceniony zostanie projekt kredytu naStart, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Można się zgadzać lub nie z projektem przygotowanym przez ministerstwo pana Paszyka, ale jest to projekt najbardziej zaawansowany i będzie najszybciej oceniony. Na pewno bardzo dużo, szczególnie młodych, ludzi w Polsce czeka na dobrą informację w tej kwestii - powiedział.

Jak dodał premier, jeśli nie będzie większości, bo Polska 2050 zagłosuje przeciwko, projekt nie wejdzie w życie. „Ale byłbym zdziwiony, gdyby się tak stało” - zaznaczył Tusk.

Ponad 4 miliardy złotych. Gdzie powędruje?

Obecny na konferencji minister finansów Andrzej Domański przypomniał, że łącznie na wsparcie mieszkalnictwa przewidziano w budżecie ponad 4 mld zł. „Jak je podzielimy, będzie zależało od oceny poszczególnych projektów” - uzupełnił premier.

Wcześniej minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk zapowiedział, że na forum rządu przedstawi „kompleksowy program mieszkaniowy”. Jak wskazał, trzy filary tego programu to budownictwo komunalne, społeczne i własnościowe.

Program nie powinien wpływać na wzrost cen mieszkań w Polsce, tym bardziej że chcemy do niego dołożyć narzędzia podażowe, żeby w przyszłych latach na rynku mogło być więcej mieszkań - powiedział Paszyk.

Szef resortu rozwoju podkreślił, że budownictwo własnościowe wymaga wsparcia, dlatego program zawiera „propozycję kredytu dla tych, którzy nie mają zdolności kredytowej, ale stać ich na zakup (na kredyt) mieszkania i jego utrzymanie”.

Dopłaty do rat

Zgodnie z przygotowanym przez MRiT projektem, nowy kredyt mieszkaniowy naStart, który ma zastąpić Bezpieczny Kredyt 2 proc. i rodzinny kredyt mieszkaniowy, ma zapewnić finansowe wsparcie w formie dopłat do rat. Według pierwotnej propozycji, warunkiem uzyskania dopłat w ramach projektu ma być spełnienie kryterium dochodowego, które oparto o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 tys. zł brutto.

Kryteria

W programie kryterium to ma być modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego. Przekroczenie limitów nie będzie jednak oznaczać wykluczenia z programu - kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą limit, będą mogły również otrzymać nowy kredyt, jednak w ich przypadku dopłata będzie pomniejszana. Bezdzietni uzyskają dopłatę do rat z oprocentowaniem 1,5 proc. Rodziny z jednym dzieckiem - 1 proc., z dwojgiem 0,5 proc., a z trojgiem i więcej - 0 proc. Kredyt naStart ma być udzielany na okres co najmniej 15 lat, ze stopą oprocentowania na poziomie stałym ustalonym na okres 60 miesięcy.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Miał być zasiłek 7 tys. zł, będzie 4 tys. zł. Klapa rządu

Praca dla obcokrajowców? Resorty skaczą sobie do oczu!

Malezyjski gigant wchodzi do Polski. Gdzie otworzy sklepy?

pap, jb

»» O popularności pożyczek pozabankowych na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: