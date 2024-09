Premier Tusk wzywa do "spowiedzi"! Minister odpowiada

W rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, w Gdańsku odbyło się spotkanie rządu, na którym premier Donald Tusk zapowiedział „spowiedź powszechną” rządu. Szef rządu chce, żeby ministrowie wytłumaczyli się ze swoich błędów i niedociągnięć. Premier ma zabierać ministrów w krajowe podróże, by spotykali się ze środowiskami, które - jak się wyraził - mają powody do niepokoju albo straciły zaufanie do rządu.

Odnosząc się do zapowiedzi premiera Donalda Tuska ws „spowiedzi powszechnej” rządu, Siekierski powiedział, że jest „gotowy na takie rozliczenie, bo dużo jest problemów”. Jak mówił, nie są one tylko zależne od niego, ale „od całego rządu, ministra finansów, a także od poparcia pana premiera”. Dodał, że w przypadku Zielonego Ładu, premier udzielił „dużego poparcia” na szczeblu Unii Europejskiej i problemy zostały rozwiązane.

Jego zdaniem, „rozmowy na szczeblu politycznym, między koalicyjnym mają trochę inny charakter niż rozmowy w rządzie”.

Uważamy, że jeżeli mamy jakieś różnice w koalicji, to nie znaczy, że one zagrażają stabilności koalicji - ocenił.

O dominacji premiera

Zdaniem Czesława Siekierskiego (PSL) premier Tusk również powinien zrobić rachunek sumienia. „Jak wszyscy to wszyscy, premier również powinien zrobić rachunek sumienia. Na Radzie Ministrów jest za mało dyskusji i dialogu, panuje dominacja premiera, ona jest zdecydowanie za duża” – oświadczył polityk PSL w wywiadzie dla „SE”.

O te słowa był pytany na konferencji prasowej po wtorkowym posiedzeniu rządu premier Donald Tusk. „Posiedzenie rządu to nie jest klub dyskusyjny, my tam jesteśmy od tego, żeby po długich tygodniach, czasami miesiącach prac, dyskusji pomiędzy resortami, żeby podejmować decyzje. Dzisiaj tak patrzyłem na ministra Siekierskiego i chyba był markotny, chyba trochę żałował swojej oceny zdarzeń” - powiedział Tusk. „Ale to moja osobista refleksja” - zastrzegł Tusk.

