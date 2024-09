Rządowe mieszkania na wynajem. "Ktoś ukradnie 20 proc."

Wiceszef klubu PSL-TD Marek Sawicki uważa, że propozycje Lewicy i Polski 2050 ws. budownictwa wyrażają „tęsknotę za PRL-em”. W jego ocenie budowa mieszkań na tani wynajem za pośrednictwem państwa to przygotowanie mechanizmu, w którym „po drodze ktoś ukradnie 10-20 proc.”.

W projekcie budżetu na przyszły rok zabezpieczono 4,28 mld zł na budownictwo mieszkaniowe, jednak - jak mówił w ub. tyg. minister finansów Andrzej Domański - trwa dyskusja, jak podzielić te środki. Lewica i Polska 2050 postulują m.in. budowę oraz zwiększenie liczby mieszkań na tani wynajem.

Kupić mieszkanie na własność, nie wynajem

Sawicki w czwartek w Studiu PAP - pytany o to, jak PSL zamierza przekonać Polskę 2050 do poparcia rozwiązania nazywanego „kredytem 0 proc.” - podkreślił, że kredyt naStart jest jedynie częścią opracowywanych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii rozwiązań i „dobrze byłoby, żeby Polska 2050 się w to wsłuchała”.

Niepotrzebnie pan marszałek (Sejmu Szymon) Hołownia pod wpływem Lewicy zmienił poglądy. Ja dzisiaj patrzę i na Lewicę, i propozycje Polski 2050, jak na tęsknotę dzieci i wnuków po PRL-u, że PRL wróci. Otóż, PRL nie wróci, bo jeśli im się wydaje, że państwo ma firmy budowlane i nagle wybuduje ogromną liczbę mieszkań na tani wynajem, to wybuduje, tylko że kupując je od prywatnych inwestorów - powiedział polityk PSL-TD.

Budowa, zarządzanie, czynsze, koszty

Sawicki zauważył, że nie zna żadnej państwowej czy należącej do samorządu firmy, która zajmuje się budownictwem. Według niego przykład Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pokazał „jak na dłoni”, jak działa pośrednictwo państwa pomiędzy prywatną firmą a obywatelem, że „na ogół ktoś po drodze musi coś ukraść”. „Więc jeśli chcemy przygotować mechanizm, gdzie po drodze ktoś ukradnie 10-20 proc. z wybudowanego zasobu, a podatnicy zapłacą i za tę kradzież i niższe czynsze, (…) to ja, jako obywatel, na to się nie godzę” - podkreślił.

Mieszkania na własność

Jak mówił, pamięta PRL i socjalizm, w którym pośrednik pomiędzy firmą a obywatelem musiał zarobić. Według niego Polska 2050 i Lewica chcą, by tym pośrednikiem znów było państwo, a „taka okazja czyni złodzieja”. „Jeśli chcą namówić kolejną grupę złodziei do tego, żeby zarabiali na tzw. budownictwie na tani wynajem, to niech to robią, ale niech ponoszą za to pełną odpowiedzialność” - powiedział.

Kredyt 0 proc. czyli własne mieszkania dla Polaków

Zgodnie z przygotowanym przez MRiT i popieranym przez PSL projektem, nowy kredyt mieszkaniowy naStart ma zapewnić finansowe wsparcie w formie dopłat do rat. Według pierwotnej propozycji, warunkiem uzyskania dopłat w ramach projektu ma być spełnienie kryterium dochodowego, które oparto o pierwszy próg podatkowy, czyli roczny dochód na poziomie 120 tys. zł brutto. W programie kryterium to ma być modyfikowane wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego.

Ta propozycja krytykowana jest przez Polskę 2050 i Lewicę. Jak wskazywali przedstawiciele tych ugrupowań, a także różnych organizacji społecznych i ruchów miejskich, przyjęcie tego rozwiązania w sytuacji, w której popyt na mieszkania i tak przewyższa ich podaż może poskutkować tylko dalszym wzrostem cen mieszkań, a ostatecznie najbardziej skorzystają na nim nie kredytobiorcy, a deweloperzy, którzy staną się ostatecznymi beneficjentami pieniędzy włożonych w program przez państwo.

Donald Tusk obiecał Polakom Kredyt 0 proc.

Pod koniec sierpnia premier Tusk mówił, że kredyt 0 proc. „jest najbardziej zawansowanym projektem dotyczącym wsparcia mieszkalnictwa, a rząd nad nim pracuje”. Jak dodał, w budżecie przewidziano miliardy na sektor mieszkaniowy, a decyzje dotyczące podziału środków nie zostały jeszcze podjęte.

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk (PSL), pytany rano w środę o kredyt naStart, odpowiedział, że woli mówić o „programie kredytowym”.

Zmiana warty?

Mamy program kredytowy, a jak on będzie nazwany, to jest drugorzędna sprawa” - ocenił. Jak mówił, według wstępnych szacunków pierwszy rok funkcjonowania programu kredytowego w przyszłym roku kosztowałby nieco ponad 500 mln zł i „nie jest to dominująca kwota ze środków przeznaczonych na mieszkalnictwo w przyszłym roku, w kwocie blisko 4,5 mld zł”. Według niego w planach jest zaangażowanie do tego środków z Krajowego Planu Odbudowy.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Polski czempion o międzynarodowym zasięgu ma duże problemy

Szwedzi zamykają jedną z fabryk. A co z Gdańskiem?

Znana sieć drogerii zamyka wszystkie sklepy w Polsce

pap, jb

»» Rozmowa z Arturem Soboniem, członkiem zarządu NBP wielkich zakupach złota przez bank centralny na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: