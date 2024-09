Filipiny: Wcale nie egzotyczny sojusznik Polski

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, rozpoczynając w środę rozmowy plenarne z udziałem filipińskiego ministra spraw zagranicznych Enrique Manalo, zwrócił uwagę na podobne wyzwania, przed którymi stoją oba kraje i wspólne wartości, którymi się kierują. Dzięki temu razem możemy zrobić więcej - zauważył.

Wizyta ministra Sikorskiego w Manili przypada w 50. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między Filipinami i Polską - podkreślił Manalo.

Bogata historia

Szef filipińskiego resortu dyplomacji przypomniał historię relacji dwustronnych z Polską, zwracając uwagę na ich intensyfikację w ostatnich latach, w tym otwarcie ambasad w obu krajach oraz serię konsultacji politycznych. Jak zaznaczył, agenda środowych rozmów jest obszerna i obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące współpracy gospodarczej, a także technologii informacyjnych, środowiska, wymiany międzyludzkiej czy migracji. Tematem przedpołudniowych rozmów będą także kwestie geopolityczne, w tym konflikty regionalne oraz globalne. Minister Manalo ocenił, że oba kraje łączy „poszanowanie dla zasad i praworządności”.

Sikorski przyznał, że „obecnie przyjacielskie relacje między naszymi krajami nie były wystarczająco intensywne w przeszłości”.

Nasze państwa stoją w obliczu podobnych wyzwań mimo geograficznego oddalenia. Znajdujemy się w regionach, gdzie dochodzi do intensyfikacji napięć. Mamy silnych sąsiadów, wykazujących tendencje właściwe reżimom. Jesteśmy dobrymi sojusznikami USA i krajami o katolickim dziedzictwie, co oznacza, że moglibyśmy zrobić razem więcej.

Minister wyraził nadzieję, że jego wizyta w Manili będzie czynnikiem sprzyjającym pogłębieniu dwustronnych relacji. Podkreślił, że przybył na Filipiny z wiceministrem obrony narodowej Pawłem Zalewskim oraz wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi Michałem Kołodziejczakiem, co jest dowodem na to, że Polska „traktuje wizytę poważnie i chce, by relacje z Filipinami miały praktyczny charakter”. Jak zapowiedział, w najbliższym czasie ma dojść do kolejnych wizyt międzyrządowych na różnych szczeblach.

Kierunek - Azja

Sikorski przypomniał, że w ubiegłym miesiącu złożył wniosek o przyjęcie Polski do grona wysokich umawiających się stron Traktatu o wzajemnych stosunkach i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej. Wyraził w związku z tym nadzieję, że Manila wesprze Warszawę w tych staraniach i zadeklarował, że Polska będzie dążyła do zacieśnienia relacji Filipin z Unią Europejską podczas swojego przewodnictwa w UE w 2025 roku.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że śmigłowce, które sprzedaliśmy do Filipin kilka lat temu, nadal latają” - powiedział w żartobliwym tonie Sikorski. Dodał, że jeśli pogoda pozwoli, po południu „osobiście przetestuje” amerykańskiego Black Hawka produkowanego w Polsce.

Szef polskiej dyplomacji poinformował, że istnieje projekt polsko-filipińskiej umowy dotyczącej przekazywania osób skazanych, lecz ten dokument wymaga jeszcze dodatkowych konsultacji.

Sikorski podkreślał również, że obie strony - Warszawa i Manila - muszą zachęcić firmy ze swoich państw do bardziej ożywionej współpracy.

Z Manili Krzysztof Pawliszak

