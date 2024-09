Sieć sklepów Spar przechodzi w polskie ręce!

Południowoafrykańska firma Spar Group, zarządzająca w Polsce siecią blisko 200 supermarketów z logo Spar, wychodzi z naszego rynku. Jej biznes przejmie rodzimy gracz – Grupa Kapitałowa Specjał, która jest drugim największym integratorem spożywczego handlu detalicznego w Polsce – po Grupie Eurocash.

Umowa jest przedwstępna i dotyczy 100 proc. wszystkich udziałów w SPAR Polska. Jej finalizacja jest uzależniona od spełnienia określonych warunków przez obie strony, a także uzyskania niezbędnych zgód Urzędu Antymonopolowego. W funkcjonowaniu sklepów zmieni się niewiele, sieć będzie nadal rozwijana na zasadzie franczyzy pod tym samym logo co dotychczas.

GK Specjał to handlowy potentat

„GK Specjał to bardzo dynamicznie rozwijająca się i uznana firma zajmująca się sprzedażą hurtową i detaliczną. Jest nam niezmiernie miło, że to jej mamy szansę przekazać markę Spar” – podkreślił Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce, w liście rozesłanym do franczyzobiorców. W ostatnich latach to właśnie Spar z RPA miał licencję na rozwój szyldu w Polsce. Wcześniej za rozbudowę sieci odpowiadała rzeszowska firma Bać-Pol należąca do Leszka Bacia.

Grupa Specjał to wicelider polskiego handlu FMCG. Założycielem i prezesem Specjału jest Krzysztof Tokarz. Działalność firmy opiera się na kilku filarach, są to: handel hurtowy, handel detaliczny, ochrona osób i mienia, usługi porządkowe czy finanse. Grupa zaopatruje prawie 30 tys. sklepów spożywczych w całej Polsce. Jest operatorem takich sieci franczyzowych, jak: Nasz Sklep, Delikatesy Premium Nasz Sklep, Livio, Delikatesy Sezam i Rabat.

Spar Group, spółka z RPA, która kilka lat temu za symboliczne 1 euro przejęła sieć supermarketów Piotr i Paweł, zamiar sprzedaży „polskiego” biznesu sygnalizowała już we wrześniu ub.r. Do inwestora należało wtedy 212 sklepów oraz firma produkująca dania gotowe, a także dwa centra dystrybucyjne w południowej i środkowej Polsce. Nie znamy warunków transakcji, ale wycofanie się z przynoszącej straty polskiej jednostki miało uwolnić około 500 mln randów, (7 mln dol. zysków) rocznie południowoafrykańskiej spółce-matce.

Polska była najmniejszym biznesowo rynkiem

Wyjście z Polski, czyli najmniejszego rynku z biznesowego punktu widzenia (194 markety – dane za I kwartał br.), pomoże grupie skupić się na działalności w RPA, która odpowiada za ponad 60 proc. jej wszystkich przychodów. Spar Group to jeden z największych południowoafrykańskich sprzedawców detalicznych. Oprócz rodzimego kraju, gdzie posiada 2550 sklepów, działa również w pięciu innych państwach afrykańskich oraz w Irlandii i południowo-zachodniej Anglii (1475 placówek), a także w Szwajcarii (358 marketów)i na Sri Lance.

Grzegorz Szafraniec

