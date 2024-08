Polska firma z siecią 170 sklepów na skraju bankructwa!

Firma Redan, obsługująca popularną polską markę odzieżową Top Secret, znalazła się na skraju bankructwa. Od czasów pandemii nie udało się jej odzyskać na trwałe rentowności w przypadku handlu odzieżą. Ruszyły zwolnienia grupowe. Co dalej z salonami?

Zobowiązania wobec producentów, współpracowników czy podmiotów importujących towary rosły od wielu miesięcy. Żeby wyjść z patowej sytuacji, firma postanowiła m.in. sprzedać swoje prawa do znaków towarowych. Podjęte kroki nie przyniosły jednak oczekiwanych rezultatów.

Na krawędzi

W rezultacie zarząd zdecydował się na opublikowanie komunikatu, w którym sprecyzował jakie kroki zamierza podjąć. „Zarząd Redan zdecydował o sporządzeniu sprawozdania finansowego bez uwzględnienia zasady kontynuacji działalności biorąc pod uwagę, że czynniki wpływające na ryzyko braku możliwości kontynuacji działalności przeważają nad czynnikami przemawiającymi za jej dalszym prowadzeniem” – czytamy.

Zwolnienia grupowe

Firma poinformowała też o konieczności poważnej redukcji zatrudnienia. ”Zwolnienia grupowe będą przeprowadzone od 30 września do 30 listopada 2024 roku i obejmą maksymalnie 20 pracowników” – napisano w komunikacie. Obecnie w spółce pracuje 60 osób, z czego 16 otrzymało wypowiedzenia umów o pracę w poprzednich miesiącach.

25 lat na rynku

Marka Top Secret istnieje od 25 lat. W ciągu tego ćwierćwiecza udało się zbudować sieć 170 salonów z odzieżą. 32 z nich należą do organizatora, a pozostałe do ponad setki franczyzobiorców. Wszystkie działają w atrakcyjnych pod względem handlowym miejscach – w galeriach, centrach handlowych, pasażach, głównych ulicach z dużym przepływem potencjalnych klientów. Mają od 100 do 200 mkw. i zlokalizowane są w miastach liczących ponad 15 tys. mieszkańców. Top Secret sprzedaje produkty również przez internet.

