Kultowa marka aut kasuje plan elektrycznej rewolucji

Koncern Volvo Cars poinformował w środę o rezygnacji z planu sprzedaży do 2023 roku wyłącznie aut elektrycznych. Według nowej strategii do tego czasu samochody zelektryfikowane, w tym hybrydy, stanowić mają od 90 do 100 proc. oferty firmy.

Według Volvo samochody zelektryfikowane to auta całkowicie elektryczne lub hybrydy plug-in (posiadają silnik elektryczny i spalinowy), nie zaś tzw. miękkie hybrydy.

„Przejście na elektryfikację nie będzie liniowe, a klienci i rynki (zbytu) poruszają się z różną prędkością” - podkreślił w oświadczeniu szef Volvo Cars Jim Rowan.

Firma jako powody słabszego zainteresowania klientów samochodami elektrycznymi wymieniła wolniejsze niż oczekiwano wdrażanie infrastruktury do ładowania aut, czy likwidację w niektórych krajach, w tym w Szwecji, państwowych dotacji do zakupu elektryka. Inne wyzwania to wysokie stopy procentowe podnoszące koszty leasingu i kredytów, a także wzrost cen energii po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę.

Koncern Volvo historyczny plan całkowitej rezygnacji do 2030 roku z produkcji aut z silnikiem spalinowym ogłosił w 2021 roku.

PAP, sek

