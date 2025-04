Luksusowa marka aut odjeżdża z Ameryki

Producent samochodów Jaguar Land Rover (JRL) poinformował w sobotę, że zawiesza na cały kwiecień br. dostawy aut do Stanów Zjednoczonych z powodu nowych ceł nałożonych na sektor motoryzacyjny.

Producent, którego właścicielem jest indyjski koncern Tata Motors, oświadczył w komunikacie, że pracuje wraz ze swoimi partnerami biznesowymi nad reakcją na sankcje. Na razie zaś podejmuje „krótkoterminowe działania”, w tym wprowadzenie przerwy w dostawach w kwietniu. „Jednocześnie pracujemy nad planami średnio- i krótkoterminowymi” - głosi komunikat.

JRL podkreślił, że Stany Zjednoczone są ważnym rynkiem dla marek luksusowych. Na ten kraj przypada około 25 proc. sprzedaży rozmaitych modeli aut produkowanych przez JRL. Co roku jest to 400 tys. samochodów.

Jednocześnie zapasy aut już dostarczonych do USA, które nie będą obłożone nowymi, 25-procentowymi cłami, szacowane są na kilka miesięcy - podaje agencja Reutera.

Sektor motoryzacyjny w W. Brytanii zatrudnia 200 tys. osób. Sankcje amerykańskie dotyczą go bezpośrednio, ponieważ Stany Zjednoczone odpowiadają za 20 proc. eksportu aut brytyjskich. USA są drugim co do wielkości importerem aut ze Zjednoczonego Królestwa, po Unii Europejskiej.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Rząd Tuska wiąże Polsce kamień z długów

Zgarniają pensję w euro, a nie pracują ani jednego dnia

Kierowcy, podziękujcie Donaldowi Trumpowi!

»»Prezes NBP: w najbliższym czasie może pojawić się przestrzeń do obniżki stóp procentowych – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24