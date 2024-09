Młodzi szturmem na rynek finansowy. „Moda” czy dobry plan na życie?

Rynek finansowy, niegdyś bastion doświadczonych profesjonalistów, coraz bardziej otwiera się na młode talenty. I świetnie się składa, bo praca w finansach jest na celowniku „Zetek”. Doskonale wpisuje się w plan satysfakcjonującej kariery, która daje szanse na wysokie zarobki i osobisty rozwój. W ich opinii pozwala uniknąć stagnacji, co dla tej grupy jest bardzo ważne. Praca w sektorze finansowym z jednej strony daje Zetkom poczucie bezpieczeństwa – bo ten się nie kurczy, a zdecydowanie się rozrasta – ale także daje możliwość swobodnej zmiany pracodawcy, kiedy ich zdaniem przychodzi na to czas. Wydaje się, że dynamicznie zmieniający się rynek finansowy, stwarzający wiele okazji zawodowych, i zaangażowane pokolenie „Zet”, marzące o pracy, która ma znaczenie, rzucającej im wyzwania, to związek idealny. Jednak pojawia się pewne ‘ALE’… Próg wejścia dla niektórych może być nie do pokonania. Ale można ten problem „ominąć”.

Praca w finansach – idealny plan na udaną karierę (nie tylko) dla Zetek

W rekrutacji na poprzedni rok akademicki ekonomia i finanse (analizowane łącznie) była trzecią najbardziej popularną dyscypliną według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne I. st. i jednolite studia magisterskie. Chociaż tegoroczny nabór na studia jeszcze się nie zakończył, to można podejrzewać, że statystyki będą podobne. Finanse i rachunkowość oraz ekonomia od kilku lat są niezmiennie w TOP 10 kierunków studiów najchętniej wybieranych przez maturzystów. Dlaczego?

Studia na wspomnianych kierunkach jest postrzegane przez młodych jako dobrze wykorzystany czas, który ma ich przygotować do pracy na rynku finansowym i pozwolić opanować praktyczne umiejętności, które można wykorzystać już na początku kariery zawodowej, którą rozpoczynają już w okresie studiowania. Z kolei praca w branży finansowej jest atrakcyjna dla pokolenia Z, bo daje wiele perspektyw na przyszłość.

– Obserwujemy takie nastawienie wśród uczestników projektów prowadzonych przez Fundację GPW, w tym m.in. Go4Poland, osób, które są w momencie wyboru drogi zawodowej. Wybierają pracę w finansach, bo ta branża daje im wiele możliwości. Pokolenie Z nie ocenia jej stereotypowo, jako nudną pracę „przy biurku, dla białych kołnierzyków”. Obserwują uważnie rynek i wiedzą, że coraz więcej firm potrzebuje wsparcia m.in. w zarządzaniu ryzykiem finansowym. Głęboko zainteresowani bardzo szybko rozwijającą się technologią, chcą wykorzystywać w swojej pracy AI, np. do analizy danych, które są następnie wykorzystywane, chociażby do tworzenia strategii inwestycyjnych. Procesy finansowe są coraz bardziej zautomatyzowane, a sztuczna inteligencja czy blockchain wręcz rewolucjonizują branżę. To czas młodych specjalistów z pokolenia ‘digital native’, którzy doskonale poruszają się w świecie nowych technologii – zauważa Alina Bączar, wiceprezes Fundacji GPW.

I jak dodaje, są to również osoby, które chcą jak najwięcej dowiedzieć się o pracy w finansach przed startem kariery zawodowej. – Obserwujemy to w trakcie naszego bardzo ważnego projektu: Letniej Szkoły Go4Poland. Jej uczestnicy maksymalnie wykorzystują czas warsztatów, spotkań z branżowymi ekspertami, by zyskać jak najwięcej do ubiegania się o pierwszą pracę – zauważa Alina Bączar.

Jest wiele powodów, dla których młodzi decydują się na pracę w finansach. Te najważniejsze to:

• Prestiż

Praca w szeroko pojętych finansach łączy się z dużą estymą. Stanowisko w funduszu hedgingowym, w banku inwestycyjnym, consultingu, oraz praca w innych obszarach związanych z inwestowaniem – private equity i venture capital, zarządzanie finansami, czy bycie blisko strategicznych decyzji podejmowanych przez korporacje, daje możliwość zbudowania satysfakcjonującej kariery. Jednocześnie, z prestiżem i dużym poziomem odpowiedzialności związane jest odpowiednio wysokie wynagrodzenie. Sektor finansowy, wraz z IT i branżą konsultingową jest tym obszarem, w którym wynagrodzenie rośnie w najszybszym tempie (Dane: Grupa Progress, Najlepiej płatne zawody w Polsce. Ranking 2024.). Ta kwestia również jest ważna dla pokolenia Z. Młodzi ludzie oczekują odpowiedniego wynagrodzenia za swoją pracę i nie wahają się otwarcie o tym mówić. To ich odróżnia od Millenialsów, czy jeszcze starszego pokolenia.

• Praca, która ma znaczenie

Najmłodsze pokolenie na rynku pracy, czyli Generacja Z, podchodzi do planowania kariery zupełnie inaczej niż ich starsze rodzeństwo i rodzice. Działają świadomie, z jasno określonym planem na przyszłość, który konsekwentnie realizują krok po kroku. Zaczynają od wyboru studiów, które mają przygotować ich do pracy w wybranym zawodzie. Aktywnie inwestują w samorozwój i zdobywanie nowych kompetencji. Poszukują pracy, która ma znaczenie i daje możliwość wywierania realnego wpływu. Wierzą, że praca w sektorze finansowym może przyczynić się do pozytywnych zmian.

• Stabilny sektor, szeroki wybór pracodawców

Branża finansowa to stosunkowo bezpieczny sektor który wykazuje większą odporność na kryzysy niż wiele innych, co udowodniły czasy korona-kryzysu. Oferuje szerokie możliwości zatrudnienia u licznych pracodawców, a także zróżnicowane stanowiska, takie jak analityk ryzyka kredytowego, specjalista ds. budżetowania, ekspert ds. rachunkowości, czy doradca inwestycyjny – i to dopiero początek długiej listy. Pracy w finansach nie zabraknie dla tych, którzy są gotowi na ciągły rozwój, naukę i doskonalenie swoich kompetencji. Wśród przedstawicieli Generacji Z takie podejście jest powszechne. Jednocześnie, w przeciwieństwie do swoich rodziców, nie zamierzają spędzić kilku dekad na jednym stanowisku w jednej firmie. Wybierają sektor finansowy, ponieważ dostrzegają w nim ogromne możliwości rozwoju i stawiania sobie coraz wyższych wyzwań.

Droga do kariery w finansach prowadzi przez staże i praktyki

Brak praktycznego doświadczenia to jedno z największych wyzwań, z którymi borykają się młodzi, chcący pracować w finansach. Dla części pracodawców to zaleta – przyjmują do pracy osoby po studiach kierunkowych i „kształtują” je wedle własnych potrzeb. Jednak firmy często poszukują kandydatów z doświadczeniem, co utrudnia Zetkom zdobycie pierwszych szans zawodowych. Jednocześnie standardem panującym w branży finansowej jest również to, że pracodawcy wyłapują najzdolniejszych czy najbardziej zaangażowanych studentów i oferują im pracę jeszcze w trakcie nauki. Dobra wiadomość: jeżeli nie było szansy na skorzystanie z takiej opcji, to nic straconego.

Istnieje inny sposób, by zaistnieć w branży finansowej i zdobyć doświadczenie w zawodzie na starcie kariery. Chodzi o praktyki i staże, które również dają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i pozwalają poznać specyfikę nie tylko pracy finansach, ale i dla konkretnych pracodawców.

– Kiedy potencjalny pracodawca pyta kandydata z niewielkim lub zerowym doświadczeniem o jego dotychczasowe osiągnięcia, nie oczekuje długiej listy poprzednich miejsc pracy, lecz raczej informacji o odbytych praktykach, ukończonych kursach i innych formach rozwoju. W ten sposób sprawdza, czy kandydat poważnie myśli o karierze w branży finansowej i czy poza studiami podejmował działania mające na celu lepsze zrozumienie specyfiki tego sektora. Finanse to obszar, w którym pracodawcy szczególnie cenią zaangażowanie i dodatkowy wysiłek. Można zbudować imponujące CV jeszcze przed podjęciem pierwszej pracy, na przykład poprzez udział w stażach i praktykach – komentuje wiceprezes Fundacji GPW.

Ze stażu do pierwszej pracy

Udział w stażach to także skrócenie drogi do pierwszego lub „wymarzonego” pracodawcy, czego przykładem są historie uczestników projektu Go4Poland prowadzonego przez Fundację GPW. Program już od blisko dekady pomaga młodym postawić pierwsze kroki na rynku pracy w Polsce, także w branży finansowej. Projekt i jego kluczowe elementy: staże, Program Monitoringowy, Letnia Szkoła, są organizowane we współpracy z Partnerami „Go4Poland”, czyli firmami, które mają wpływ na rodzimą gospodarkę – potencjalnymi pracodawcami. W historii programu nie brakuje przypadków, kiedy to udział projekcie był przepustką do pracy w finansach lub do wejścia na rodzimy rynek pracy.

Jednym z nich jest Wojciech Rogowski, Senior Specialist w Biurze Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej ORLEN SA – uczestnik 6. edycji „Go4Poland”, a Ambasador projektu od edycji 7.

– Zdecydowałem się wziąć udział w programie w 2021 r. jeszcze jako student SOAS University of London i to była bardzo dobra decyzja. Ten krok pozwolił mi zdobyć pierwsze doświadczenia i cenne wskazówki, które wykorzystałem, planując start kariery w Polsce. Bycie Laureatem „Go4Poland” zaowocowało bardzo szybko, bo jeszcze tego samego roku otrzymałem i ukończyłem staż w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. To doświadczenie procentuje do dzisiaj, a pozyskaną wiedzę wykorzystuję pracując obecnie w Biurze Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej ORLEN, Partnera „Go4Poland”. Cieszę się, że zajmuję się ważnymi tematami, jakim są gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój i transformacja energetyczna Polski. Wykonuję pracę, która ma znaczenie i czerpię z tego satysfakcję. Jestem też w miejscu, w którym mam świetne perspektywy zawodowe na przyszłość. Cieszę się również, że jako Ambasador „Go4Poland” mogę dzielić się moimi doświadczeniami z młodszymi Kolegami i Koleżankami oraz zachęcać do udziału kolejnych edycjach projektu – komentuje Wojciech Rogowski.

Wojciech Rogowski będzie także uczestnikiem konferencji „Twoja Kariera – Kierunek Polska!”, która zamyka tegoroczną odsłonę programu „Go4Poland”. Wystąpi w panelu „Wybór kariery w świecie nielimitowanych opcji” poświęconemu zagadnieniu budowania przyszłości zawodowej na rynku kapitałowym w czasach ciągłej zmiany, oczami pokolenia rozpoczynającego pracę zawodową. Swoją perspektywę m.in. w temacie oczekiwań względem przyszłych pracodawców, którzy mają absolwenci kierunków ekonomicznych, przedstawi również Katarzyna Jasiniewska, członkini zarządu Fundacji Club Alpbach Poland, Laureatka 6. Edycji „Go4Poland” i Ambasadorka programu, która uczestniczyła w projekcie w trakcie studiów na University of Warwick, jednym z najlepszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii.

– Jedną z największych zalet programu „Go4Poland” jest możliwość uczestniczenia w stażach oferowanych przez Partnerów projektu. Doskonale pamiętam swoje praktyki w Izbie Zarządzających Funduszami i Aktywami, które otworzyły mi drzwi do wielu innych możliwości jak również ułatwiły integracje z rynkiem polskim podczas studiów za granicą. Bez inspirujących znajomości i wskazówek od mentorek i mentorów programu, które zapewnił mi program, oraz wszystkiego, co z nim związane – możliwości czerpania know-how od ekspertów rynkowych, przedstawicieli firm, w tym także z rynku finansowego, którzy mają wpływ na naszą gospodarkę – prawdopodobnie nie sięgnęłabym po staże w najważniejszych firmach consultingowych, czy w największym w Europie Środkowo-Wschodniej podmiocie zarządzającym Funduszami Funduszy, dbającym o rozwój krajowego rynku Venture Capital oraz Private Equity. „Go4Poland” wspiera młodych ludzi w rozwoju zawodowym, ale także i osobistym, już na początku studiów, co jest niezwykle ważne podczas stawiania pierwszych kroków w budowaniu kariery. Teraz sama mam okazję motywować i pomagać innym ambitnym Polakom, współtworząc Fundację Club Alpbach Poland, oficjalnego przedstawiciela największej geopolitycznej konferencji w Europie, European Forum Alpbch, w Polsce – wyjaśnia Katarzyna Jasiniewska.

Absolwenci „Go4Poland” zgodnie potwierdzają, że projekt zapewnił im udział w stażach, praktykach, Letniej Szkole i spotkaniach networkingowych (także z rówieśnikami będącymi w podobnej sytuacji), czyli w wydarzeniach, które umożliwiły zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, umiejętności oraz nawiązania cennych kontaktów, kluczowych w starcie kariery w finansach.

Niezwykle istotną częścią projektu „Go4Polnad” są również wspomniani Partnerzy, czyli firmy z branży finansowej czy działające na rynku kapitałowym – potencjalni, przyszli pracodawcy. Ich perspektywa również zostanie przedstawiona na konferencji organizowanej przez Fundację GPW podczas panelu „Finanse 2.0: perspektywy zawodowe w venture capital, startupach i korporacjach”. Jednym z ekspertów biorących udział w dyskusji będzie Marek Garniewski, Prezes Zarządu Orlen VC.

– Cieszę się zarówno z obecności na konferencji, jak i z faktu, że ORLEN kolejny raz jest Partnerem programu. Angażowanie się w rozwój młodych, ambitnych ludzi, to szansa na pozyskanie najlepszych talentów do organizacji oraz lepsze zrozumienie ich oczekiwań zawodowych. Możliwość poznania perspektywy generacji, która teraz wstępuje na rynek pracy, jest dla nas bardzo ważna. Uczestnicząc w projekcie „Go4Poland”, dzielimy się naszymi praktycznymi radami oraz wiedzą o reprezentowanej przez nas branży, które z pewnością pomogą postawić pierwsze kroki w ich karierach. W zamian otrzymujemy cenną informację zwrotną na temat tego jak być atrakcyjnym pracodawcą. Wiele się od nich uczymy. Młodzi ludzie, choć nie mają jeszcze doświadczenia, to zaczynają karierę z cennymi kompetencjami, chociażby w obszarze posługiwania się nowymi technologiami czy komunikacji z młodszymi pokoleniami.. Myślę, że mamy też wpływ na wprowadzanie ich w świat najlepszych praktyk biznesowych. Dlatego cieszę, że projekty takie jak „Go4Poland”’ istnieją – zaznacza Marek Garniewski.

Konferencja „Twoja Kariera – Kierunek Polska!”, organizowana przez Fundację GPW już 13 września.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.