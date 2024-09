Gigant energetyczny PGE odkrywa karty. Zysk w dół

Grupa PGE osiągnęła blisko 2,09 mld zł zysku netto w pierwszym półroczu br. wobec 2,17 mld zł w analogicznym okresie 2023 r. - wynika z wtorkowego komunikatu giełdowego spółki. W ciągu sześciu miesięcy 2024 r. wydatki na inwestycje wzrosły do 4,64 mld zł, wobec 3,95 mld rok temu.

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała we wtorek wyniki finansowe i operacyjne za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2024 roku.

Zgodnie ze skonsolidowanymi danymi finansowymi za pierwsze półrocze zysk netto wyniósł blisko 2,09 mld zł. W analogicznym okresie u.br. było to 2,17 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły za pierwsze półrocze blisko 31,3 mld zł, wobec ponad 49,5 mld zł w pierwszym półroczu 2023 r. W pierwszej połowie roku inwestycje Grupy wzrosły do 4,64 mld zł wobec 3,95 mld zł rok temu.

Wyniki finansowe Grupy PGE po II kwartale nadal znajdują się pod widoczną presją Segmentu Energetyki Konwencjonalnej. Jednak zdywersyfikowana struktura Grupy PGE przyczyniła się do zachowania stabilnego wyniku skonsolidowanego i ograniczenia poziomu zadłużenia. Grupa PGE, aby zapewnić stabilność w zmiennym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, musi podejmować konkretne działania, aby się do tych przemian dostosować. Dlatego konsekwentnie zwiększamy nasze nakłady inwestycyjne, które w I półroczu br. po raz pierwszy przekroczyły 4,5 mld zł - wskazał. cytowany w informacji prasowej PGE, prezes spółki Dariusz Marzec.

PGE poinformowała, że na poziomie EBITDA powtarzalnej Grupa PGE w II kw. br. odnotowała wynik w wysokości 2,3 mld zł. Największy udział w EBITDA powtarzalnej ma Segment Dystrybucja: 1,22 mld zł w II kw. br. wobec 998 mln zł rok temu, na co wpływ miał niższy koszt pokrycia różnicy bilansowej dystrybucji energii elektrycznej - przekazano.

EBITDA Segmentu Obrót

Dodano, że EBITDA powtarzalna Segmentu Obrót wyniosła 399 mln zł, w porównaniu do 374 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co - jak wyjaśniono - wynika głównie z pozytywnego efektu niskiej bazy i częściowego rozwiązania rezerwy na umowy rodzące obciążenia.

Spółka przekazała, że wynik EBITDA Segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniósł minus 177 mln zł, wobec 463 mln zł osiągniętych w II kwartale 2023 roku. To - jak poinformowano - jest wynikiem spadku marży na wytwarzaniu energii elektrycznej w wyniku niższych cen energii.

EBITDA Segmentu Ciepłownictwo

PGE przekazała, że Segment Ciepłownictwo odnotował wynik EBITDA powtarzalna na poziomie 266 mln zł. W II kw. 2023 r. ten wynik był na poziomie 353 mln zł. „Niższy wynik jest głównie wynikiem spadku marży na wytwarzaniu energii elektrycznej w wyniku niższych cen energii elektrycznej i wolumenu” - wyjaśniono.

EBITDA Segmentu Energetyka Odnawialna

W informacji prasowej spółki poinformowano ponadto, że powtarzalny zysk EBITDA Segmentu Energetyka Odnawialna wyniósł 267 mln zł wobec 233 mln zł w II kwartale u.br. Wzrost został wytłumaczony niższymi kosztami zakupu energii elektrycznej na potrzeby elektrowni szczytowo-pompowych, wyższymi przychodami z rynku mocy oraz brakiem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

EBITDA Segmentu Energetyka Kolejowa

Spółka dodała, że EBITDA powtarzalna Segmentu Energetyka Kolejowa wyniosła 280 mln zł wobec 269 mln zł w II kwartale ubiegłego roku, co było spowodowane wyższym wynikiem na sprzedaży energii elektrycznej, będącego głównie efektem braku odpisu na Fundusz wypłaty Różnicy Ceny.

W informacji przekazano ponadto, że zysk raportowany EBITDA Grupy w drugim kwartale br. wyniósł 2,6 mld zł. Z kolei nakłady inwestycyjne w II kw. wyniosły 2,57 mld zł, wobec 2,39 mld zł rok temu. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale br. wyniósł 1,12 mld zł wobec 352 mln zł zysku w analogicznym okresie ub.r.

Spółka poinformowała ponadto, że w II kw. br. produkcja energii elektrycznej w jednostkach wytwórczych Grupy wyniosła 12,91 TWh i była o 5 proc. wyższa niż rok temu. W raportowanym okresie wyższa o 10 proc. r/r była produkcja prądu z węgla brunatnego, która wyniosła 7,36 TWh. O 5 proc. r/r spadła z kolei produkcja energii z węgla kamiennego do 3,74 TWh. Z gazu ziemnego produkcja energii wyniosła 0,98 TWh, czyli o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub.r.

Łączna produkcja ze źródeł odnawialnych Grupy PGE w II kwartale 2024 roku osiągnęła 0,56 TWh. Dodatkowo produkcja w elektrowniach szczytowo-pompowych wyniosła 0,26 TWh, o 7 proc. mniej niż w tym samym okresie w 2023 roku” - dodano.

PGE poinformowała również, że wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej wyniósł 9,43 TWh, czyli o 1 proc. więcej r/r. Spadła z kolei sprzedaż prądu do odbiorców finalnych wyniosła (o 8 proc. r/r/ do 7,92 TWh). Mniejszy o 21 proc. r/r był też wolumen sprzedaży ciepła w II kw. 2024 r., który wyniósł 6,42 PJ.

W komunikacie zwrócono również uwagę, że średni koszt emisji CO2 w Segmentach Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa wyniósł 392,05 zł/MWh, co stanowi spadek o 11 proc. w relacji do analogicznego okresu 2023 roku. „Średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez Segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w II kwartale 2024 roku (z uwzględnieniem odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) wyniosła 576,36 zł/MWh i była niższa o 146,01 zł/MWh w porównaniu do II kwartału 2023 roku” - podsumowano.

pap, jb

