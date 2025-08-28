PZU: biznes ubezpieczeniowy przynosi coraz wyższe zyski

Zysk netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wzrósł w pierwszym półroczu do 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o 32,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Dodano, że w samym drugim kwartale zysk netto grupy wzrósł o 23,3 proc., do 1,47 mld zł.

Jak podano w komunikacie, w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2025 r. Grupa PZU osiągnęła na wszystkich rynkach przychody brutto z ubezpieczeń w wysokości 15,2 mld zł (w tym ponad 1,5 mld zł łącznie na Litwie, Łotwie, w Estonii i Ukrainie) - wyższe o 6,5 proc. rok do roku. W samym drugim kwartale br. przychody wyniosły blisko 7,7 mld zł, to wzrost o 5,6 proc. r/r.

Na zysk składa się głównie biznes ubezpieczeniowy

„Dominującym źródłem mocnego wzrostu zysku netto do ponad 3,2 mld zł był biznes ubezpieczeniowy, który w pierwszym półroczu 2025 r. dołożył do wyniku ponad 2,2 mld zł – o ponad połowę więcej niż w tym samym okresie ub.r. Zwrot na kapitale własnym z wyłączeniem działalności bankowej był jeszcze wyższy – wyniósł prawie 22 proc.” – poinformował cytowany w komunikacie członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy PZU Tomasz Kulik.

Z kolei kontrybucja należących do Grupy PZU banków Pekao i Alior do wyniku wyniosła w pierwszym półroczu br. nieco ponad miliard zł, czyli o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

8,4 mld zł wypłaconych odszkodowań i świadczeń

W komunikacie podano, że po dwóch kwartałach tego roku wartość odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych wypłaconych przez Grupę PZU, razem z rozwinięciem rezerwy szkodowej z lat ubiegłych, sięgnęła 8,4 mld zł, czyli o 4,3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jakie obszary przynosiły PZU największe przychody?

Przychody PZU z ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych na rynku polskim w pierwszej połowie 2025 r. wzrosły o 8,3 proc. r/r - do ponad 9,3 mld zł; w samym drugim kwartale o 7,7 proc. - do niemal 4,8 mld zł. Rentowność wyrażona wskaźnikiem mieszanym COR ukształtowała się na poziomie 87,9 proc. – o 4,6 p.p. lepszym niż rok wcześniej; w drugim kwartale 93 proc. – poprawa r/r o blisko 2 p.p. Wynik operacyjny w ubezpieczeniach majątkowych wzrósł w całym półroczu o 51,2 proc. r/r, do prawie 1,4 mld zł.

Z kolei przychody z ubezpieczeń na życie w Polsce w pierwszym półroczu br. wzrosły o 3,2 proc. r/r, do blisko 4,4 mld zł (w samym drugim kwartale o 0,8 proc. do blisko 2,2 mld zł). Marża operacyjna w pierwszym półroczu 2025 roku wyniosła 26,1 proc., co oznacza wzrost o 1,6 p.p. w ujęciu rocznym; w drugim kwartale była na poziomie 28,1 proc. Wynik operacyjny w ubezpieczeniach na życie wzrósł w całym półroczu o 10 proc. r/r - do ponad 1,1 mld zł.

PZU poinformowało, że przychody w całym filarze zdrowia w pierwszej połowie tego roku przekroczyły miliard złotych i były wyższe o 14,2 proc. rok do roku. Złożył się na to wzrost przychodów generowanych przez placówki sieci PZU Zdrowie (o prawie 12 proc. r/r), głównie przez sprzedaż na rzecz NFZ oraz komercyjną za wybrane usługi (fee for service), oraz wzrost przychodów z ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów - o 16 proc. r/r. Liczba umów zdrowotnych w Grupie PZU na koniec czerwca 2025 r. sięgnęła blisko 3,8 mln, to wzrost o blisko 8 proc. r/r.

Dodano, że aktywa klientów zewnętrznych w TFI PZU, Pekao TFI i Alior TFI wzrosły w pierwszym półroczu tego roku o 18,8 proc. r/r, do 72,5 mld zł. Aktywa klientów zewnętrznych zarządzane przez samo TFI PZU wzrosły w tym okresie o blisko 6 proc. r/r - do 32,2 mld zł.

Biznes PZU

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą instytucją finansową w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Na czele Grupy stoi PZU - spółka od 2010 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W skład Grupy wchodzą m.in.: PZU Życie SA, Link4 TU SA, TUW PZUW, Alior Bank SA, Bank Pekao SA. Grupa zarządza ok. 300 mld zł aktywów i świadczy usługi dla ok. 22 mln klientów w pięciu krajach. Skarb Państwa w PZU ma 34,19 proc. akcji.

PAP, sek