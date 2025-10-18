W siedem godzin pociągiem od morza do Tatr [ZDJĘCIA]

W sobotę tuż po południu na dworzec kolejowy w Zakopanem wjechał pociąg Pendolino PKP Intercity. Skład przyjechał w promocyjnym kursie z Warszawy, inaugurując szybkie połączenia pod Tatry. Od 14 grudnia Pendolino będzie kursować codziennie z Trójmiasta przez Warszawę i Kraków do Zakopanego. Czas przejazdu z Gdańska pod Tatry wyniesie 7 godzin i 1 minutę.

Pendolino wyruszyło z Warszawy Wschodniej o godz. 7.29 i dotarło do Zakopanego o godz. 12.14 Na peronie pociąg został uroczyście powitany przez mieszkańców i turystów.

Pendolino na peronie stacji PKP w Zakopanem / autor: PAP/Grzegorz Momot

Na peronie pociąg został uroczyście powitany przez mieszkańców i turystów / autor: PAP/Grzegorz Momot

Od 14 grudnia w sezonie w ofercie PKP Intercity będzie 12 par pociągów do Zakopanego, a przewoźnik codziennie wypuści na tory o 110 pociągów więcej niż dwa lata temu.

Od 14 grudnia uruchomione zostaną regularne połączenia Pendolino do Zakopanego / autor: PAP/Grzegorz Momot

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski poinformował, że od 14 grudnia uruchomione zostaną regularne połączenia Pendolino do Zakopanego: - Pociąg będzie przyjeżdżał pod Tatry o godz. 9.18, a rano będzie można wygodnie wyjechać w drogę powrotną. Najtańsze bilety z Trójmiasta będą kosztować od 59 zł, z Warszawy od 49 zł, a z Krakowa od 9 zł – wyliczał.

Chętni mogli zwiedzać wnętrze pociągu Pendolino. Udostępniono m.in. kabiny maszynistów / autor: PAP/Grzegorz Momot

Śniadanie w Gdyni, obiad w Warsie, kolacja w Zakopanem

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zwrócił uwagę na rekordowe czasy przejazdu: - Dzisiaj jedziemy z Krakowa do Zakopanego 20 minut szybciej niż słynną Luxtorpedą – poniżej dwóch godzin. Z Warszawy to 4,5 godziny, a za dwa lata skrócimy ten czas do 3 godzin i 50 minut – zapowiedział i dodał, że liczba pociągów Intercity z Krakowa do Zakopanego wzrośnie z 10 do 20, a w sezonie turystycznym do 24.

Przedział pasażerski Pendolino / autor: PAP/Grzegorz Momot

Nowe, szybkie połączenia pod Tatry są możliwe dzięki modernizacji linii kolejowej na Podhale, zakończonej w grudniu 2023 r. Inwestycja o wartości ponad 1,4 mld zł netto objęła odnowienie ponad 100 km torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych.

Pendolino jedziemy z Krakowa do Zakopanego 20 minut szybciej niż słynną Luxtorpedą – poniżej dwóch godzin / autor: PAP/Grzegorz Momot

PAP, sek

