W siedem godzin pociągiem od morza do Tatr [ZDJĘCIA]
W sobotę tuż po południu na dworzec kolejowy w Zakopanem wjechał pociąg Pendolino PKP Intercity. Skład przyjechał w promocyjnym kursie z Warszawy, inaugurując szybkie połączenia pod Tatry. Od 14 grudnia Pendolino będzie kursować codziennie z Trójmiasta przez Warszawę i Kraków do Zakopanego. Czas przejazdu z Gdańska pod Tatry wyniesie 7 godzin i 1 minutę.
Pendolino wyruszyło z Warszawy Wschodniej o godz. 7.29 i dotarło do Zakopanego o godz. 12.14 Na peronie pociąg został uroczyście powitany przez mieszkańców i turystów.
Od 14 grudnia w sezonie w ofercie PKP Intercity będzie 12 par pociągów do Zakopanego, a przewoźnik codziennie wypuści na tory o 110 pociągów więcej niż dwa lata temu.
Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski poinformował, że od 14 grudnia uruchomione zostaną regularne połączenia Pendolino do Zakopanego: - Pociąg będzie przyjeżdżał pod Tatry o godz. 9.18, a rano będzie można wygodnie wyjechać w drogę powrotną. Najtańsze bilety z Trójmiasta będą kosztować od 59 zł, z Warszawy od 49 zł, a z Krakowa od 9 zł – wyliczał.
Śniadanie w Gdyni, obiad w Warsie, kolacja w Zakopanem
Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zwrócił uwagę na rekordowe czasy przejazdu: - Dzisiaj jedziemy z Krakowa do Zakopanego 20 minut szybciej niż słynną Luxtorpedą – poniżej dwóch godzin. Z Warszawy to 4,5 godziny, a za dwa lata skrócimy ten czas do 3 godzin i 50 minut – zapowiedział i dodał, że liczba pociągów Intercity z Krakowa do Zakopanego wzrośnie z 10 do 20, a w sezonie turystycznym do 24.
Nowe, szybkie połączenia pod Tatry są możliwe dzięki modernizacji linii kolejowej na Podhale, zakończonej w grudniu 2023 r. Inwestycja o wartości ponad 1,4 mld zł netto objęła odnowienie ponad 100 km torów, 130 rozjazdów i 300 obiektów inżynieryjnych.
PAP, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Porażka zielonej transformacji
Cyfrowy Polsat: Zygmunt Solorz usunięty ze stanowiska!
Zielona iluzja groźna dla ludzi i gospodarki
»»”Sukces Tuska to dwie puste kartki” Gigantyczna dziura budżetowa! – oglądaj wywiad w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.