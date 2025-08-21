Orlen: 14 mld zł inwestycji przez pół roku

Zysk netto Grupy Orlen w I półroczu br. wyniósł 5 mld 932 mln zł i był wyższy o 3 mld 108 mln zł wobec tego samego okresu 2024 r. - podał w czwartek koncern w skonsolidowanym raporcie okresowym. Według koncernu inwestycje w pierwszym półroczu br. wyniosły blisko 14 mld zł.

„Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 3 mld 772 mln zł wynik netto Grupy Orlen osiągnął 5 mld 932 mln zł i był wyższy o 3 mld 108 mln zł rok do roku” - przekazał koncern w raporcie giełdowym za I półrocze br.

W komunikacie prasowym Orlen zwrócił uwagę, że Grupa Orlen w drugim kwartale br. niemal podwoiła rok do roku zysk operacyjny EBITDA LIFO, który wyniósł 9,2 mld zł. Przychody wyniosły 60,7 mld zł, a przepływy z działalności operacyjnej 10,5 mld zł. Koncern podał również, że inwestycje w pierwszym półroczu br. wyniosły blisko 14 mld zł i obejmowały strategiczne projekty rozwojowe, wspierające transformację energetyczną.

Fąfara: rosną inwestycje w energetykę

„Za nami bardzo dobry kwartał, w którym wypracowaliśmy wysokie zyski. Konsekwentnie realizowaliśmy nasze zobowiązania. Przede wszystkim uwolniliśmy cały region od ropy naftowej z Rosji. Skutecznie zamknęliśmy ten rozdział i dziś już wszystkie nasze rafinerie przerabiają surowiec pochodzący z innych rejonów świata. Zwiększamy bezpieczeństwo, kontynuując wielkie inwestycje w energetyce” - powiedział prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie koncernu.

Jak podkreślił, efektem tych działań są kolejne wiatraki na pierwszej w Polsce farmie wiatrowej na Morzu Bałtyckim, skąd w przyszłym roku popłynie czysta energia elektryczna.

„Niezależnie od prowadzonych inwestycji w centrum naszych działań pozostają klienci, którym oferowaliśmy najtańszą od trzech lat energię” - dodał Fąfara. Zaznaczył też, że „od lipca 7 mln Polaków oraz instytucje użyteczności publicznej otrzymują niższe o prawie 15 proc. rachunki za gaz, co oznacza nawet 1000 zł oszczędności w skali roku”. „Prowadzimy biznes odpowiedzialnie, utrzymując zaufanie rynku” – oświadczył prezes Orlenu.

Dobry wyniki wydobycia i produkcji weglowodorów

Odnosząc się do wyników poszczególnych segmentów Orlen podał, że w raportowanym okresie wyższy o 4,5 mld zł rok do roku zysk EBITDA na poziomie 3,5 mld zł uzyskał segment Upstream&Supply. Łączna średnia produkcja węglowodorów wyniosła tam w tym czasie 182 tys. kboe/d, z czego ponad 70 proc. stanowił gaz, wydobywany głównie z norweskich i polskich złóż, natomiast blisko 30 proc. stanowiła ropa naftowa i LNG.

Jak ocenił Orlen, wysoki przerób ropy oraz dobre otoczenie makroekonomiczne w rafinerii, pomimo spadku marż, miały kluczowe znaczenie dla wyniku EBITDA LIFO na poziomie 2,2 mld zł, który osiągnął segment Downstream. Według niego „jednocześnie nadal utrzymywało się trudne otoczenie rynkowe dla petrochemii”. W drugim kwartale br. rafinerie Grupy Orlen przerobiły 9,8 mln ton ropy – o 5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Mocna pozycja segmentu energetycznego

Orlen zwrócił uwagę, że „ponownie mocną pozycję potwierdził segment Energy”, który dzięki realizowanym inwestycjom wypracował zysk EBITDA na poziomie 2,2 mld zł, wyższy o 368 mln zł rok do roku. Na wynik ten - jak wskazał koncern - miała wpływ głównie zwiększona dystrybucja gazu i energii elektrycznej oraz wyższa sprzedaż ciepła. Łączna moc zainstalowana w Grupie Orlen wyniosła 6,2 GWe, z czego w odnawialnych źródłach energii wzrosła o 0,6 GW rok do roku. W tym czasie wyprodukowano 3,8 TWh energii elektrycznej, jak podkreślił koncern, więcej o 27 proc. rok do roku.

Orlen podał, że EBITDA segmentu Consumers&Products wyniosła w drugim kwartale br. 2 mld zł i była wyższa o 363 mln zł wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Koncern przypomniał, że zgodnie z jego nową strategią, segment ten integruje obecnie sprzedaż nośników energii: gazu, energii elektrycznej oraz paliw do odbiorców końcowych. Koncern podał jednocześnie, że wzrosła tam sprzedaż gazu i energii elektrycznej, w tym o ponad 70 proc. na rynku elektromobilności.

Odporny model biznesowy

„Omawiając nasze wyniki należy zwrócić szczególną uwagę na dobrą kontrybucję każdego z segmentów. To potwierdzenie odporności naszego modelu biznesowego na zmienność na rynkach oraz ich sezonowość. Wysokie przepływy z działalności operacyjnej wspierają realizację projektów inwestycyjnych oraz naszą politykę dywidendy” - podkreśliła Magdalena Bartoś, wiceprezes Orlenu ds. finansowych.

Dodała, że 1 września Orlen wypłaci akcjonariuszom dywidendę, najwyższą w historii. Dywidenda za 2024 r. wyniesie 6 zł na jedną akcję, a na jej wypłatę spółka przeznaczy prawie 7 mld zł. Dniem dywidendy był 14 sierpnia br.

Jak poinformował w czwartek Orlen, spółka ta w I półroczu br. wypracowała zysk netto na poziomie 1 mld 739 mln zł przy wyniku osiągniętym w tym samym okresie rok wcześniej, który wyniósł wtedy 1 mld 140 mln zł.

Priorytety spółki

Odnosząc się do priorytetowych działań, Orlen podkreślił, że koncern inwestuje w bezpieczeństwo energetyczne Polski i całego regionu. Zaznaczył przy tym, że w czerwcu zakończył ostatni kontrakt na dostawy surowca ze wschodu. „To oznacza, że Orlen i cały region nie jest już związany z rosyjskimi podmiotami żadnymi umowami na dostawę ropy naftowej. Obecnie w rafineriach Orlen przetwarzany jest surowiec z Bliskiego Wschodu i Zatoki Perskiej, Morza Północnego, Afryki oraz obu Ameryk” - oświadczył koncern.

Orlen zwrócił uwagę, że w minionych miesiącach ukończył rozbudowę Terminalu Gazu Płynnego w Szczecinie, dzięki czemu osiągnął on przepustowość 400 tys. ton LPG rocznie. Jak podał koncern, systematycznie rozwijana jest tam także krajowa produkcja gazu. Zapowiedział też, że inwestując w nowoczesne technologie, przeznaczy niemal 2 mld zł pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy na budowę kolejnych dwóch instalacji wodorowych.

Orlen przypomniał, że wykorzystanie przez koncern wodoru, a także gazu ziemnego lub ich mieszanek w dowolnych proporcjach w pełni zautomatyzowanym procesie zapewnia innowacyjna technologia Multifuel, której komercjalizację Grupa Orlen rozpoczęła jako pierwsza na świecie.

Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

