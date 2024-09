Sieć stacji Amic przejmuje polską spółkę paliwową

Amic Energy przejmie kontrolę nad polską spółką Lux-Motor Oil A. Nieścior Tym samym sieć stacji paliw austriackiej firmy powiększy się o kolejnych 9 stacji paliw – wszystkie zlokalizowane są na Mazowszu. Amic zarządza obecnie w naszym kraju 118 stacjami.

Firma Amic Polska wystąpiła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie Lux-Motor Oil A. Nieścior z siedzibą w Pułtusku. Jako pierwszy poinformował o tym „Puls Biznesu” Lux-Motor prowadzi dziewięć stacji paliw na terenie woj. mazowieckiego. Akwizycja zwiększy więc stan posiadania firmy Amic do 127 placówek. Przypomnijmy, że w 2016 roku Amic Energy zastąpił w Polsce, na Litwie i na Łotwie rosyjski Łukoil.

Wyniki finansowe Amic Energy nie zachwycają

Jak podaje „PB” spółka Lux-Motor Oil A. Nieścior trzy lata temu osiągnęła przychody w wysokości 53,6 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 1,45 mln zł, zaś zysk netto – 1,43 mln zł. Tymczasem Amic w minionym roku miał 2,36 mld zł przychodów. Na poziomie operacyjnym jego wynik spadł z prawie 40 mln zł do zaledwie 1,5 mln, a na poziomie netto – z prawie 26 mln do 3,2 mln zł.

Mali gracze wypadają z rynku

Zdaniem przedstawicieli Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN), przejęcie Lux-Motor Oil jest dowodem to, że mniejsze podmioty są stopniowo wypierane z rynku. Można już mówić o wyraźnym trendzie. Trudno mierzyć im się z dużymi, którzy utrzymują konkurencyjne ceny paliw, nastawiając się na zarobek ze sprzedaży innego rodzaju produktów i usług.

Ciekawa struktura rynku

Znajduje to również odzwierciedlenie w strukturze polskiego rynku detalicznej sprzedaży paliw, która odróżnia Polskę od innych krajów UE. Jak podaje POPiHN, na koniec ub.r. działało nad Wisłą 7915 stacji benzynowych. Niemal równo, po jednej czwartej „stacyjnego tortu” podzieliły pomiędzy siebie Orlen (1929 placówek) i zagraniczne koncerny naftowe (2027 placówek).

Wciąż bardzo dużo stacji (aż 3762) należy do niezależnych operatorów. Najwięksi z nich to Anwim/Moya (450 obiektów), Avia (130) i Pieprzyk (128). Obrazu rynku dopełniają stacje paliw prowadzone przez sieci handlowe, których działa 197 (liczba ta nie zwiększa się od dobrych kilku lat). Na koniec zerknijmy jeszcze na stan posiadania zagranicznych koncernów paliwowych i miejsce, jakie w tym zestawieniu zajmuje Amic. Wygląda on tak (w nawiasie liczba placówek):

BP (575);

Shell (460);

CircleK (409);

MOL (397);

Amic (118; 127 po przejęciu Lux-Motor Oil).

Źródło: Puls Biznesu, POPiHN

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szwedzi zamykają jedną z fabryk. A co z Gdańskiem?

HIMARSy odjeżdżają? Rząd mówi: „Nie ma pieniędzy”

Znana sieć drogerii zamyka wszystkie sklepy w Polsce

»» Rozmowa z Arturem Soboniem, członkiem zarządu NBP o wielkich zakupach złota robionych przez bank centralny na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: