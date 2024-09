Wyższe opłaty od rządu dla sklepów. "Za zmarnowaną żywność"

Do 50 groszy za kilogram z obecnych 10 groszy ma wzrosnąć opłata dla sklepów za marnowaną żywność - wynika z złożeń projektu, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Do 15 tys. zł ma wzrosnąć też kara za niewniesienie takiej opłaty.

W poniedziałek w wykazie przekazano informację o pracach nad projektem noweli ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, którego autorem jest ministerstwo rolnictwa.

Jak wyjaśniono, celem noweli ma być m.in. ograniczenie marnowania żywności oraz zwiększenie przekazywania żywności przez sprzedawców do organizacji pozarządowych, które zajmują się jej redystrybucją. Nowe prawo ma usunąć również wątpliwości interpretacyjne.

„ Marnowanie żywności”

Jak przekazano w wykazie, projektowana nowela ma doprecyzować definicję „marnowania żywności”, tak aby odzwierciedlała ona założenie, że ”dopóki żywność nie stanie się odpadem, należy podejmować działania, które mają przeciwdziałać jej zmarnowaniu„.

Marnowaniem są nie tylko działania, na skutek których żywność jest marnowana, ale także i zaniechania, które doprowadziły do jej przeterminowania - wskazano.

Sprecyzowana ma zostać też definicja „sprzedawców żywności”.

Nowa definicja obejmuje jednostki handlu (także pojedyncze sklepy). Zaproponowany przepis obejmuje wszystkie placówki sieci postanowieniami umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazania żywności, co przyczyni się do większej ilości przekazanej żywności. Usunięto kryterium dotyczące przychodów ze sprzedaży (50 proc.) - wyjaśniono.

Kolosalny wzrost opłat

Projektowana nowela podniesie też opłatę za marnowaną żywność z 0,1 zł/kg na 0,5 zł/kg. Wprowadzone ma być też maksymalne odliczenie od opłaty, tj. sumy kosztów kampanii i kosztów transportu i dystrybucji do maksymalnie 20 proc. opłaty.

Dodatkowe kary

Jak poinformowano, nowe przepisy mają również wprowadzić kary w przypadku niezrealizowania kampanii edukacyjno-informacyjnych w wysokości 5 tys. zł.

Dodatkowa kara za niewniesienie opłaty

Projekt podnosi też kary za niewniesienie opłaty, wniesienie w niepełnej wysokości lub zapłacenie jej nie w terminie. Obecnie jest to od 500 do 10 tys. zł; po zmianie ma być to od 5 tys. do 15 tys. zł. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzony ma być termin, do którego sklepy mają podpisać umowę z organizacją pozarządową (do dnia 31 grudnia na następny rok kalendarzowy).

O jakie produkty chodzi?

Chodzi przede wszystkim o produkty, które zostały wycofane ze sprzedaży ze względu na wady ich wyglądu bądź opakowań. Mają one również obowiązek prowadzenia kampanii informacyjno–edukacyjnych wraz z organizacjami pozarządowymi, a także składanie sprawozdać o ilości marnowanej żywności.

pap, jb

