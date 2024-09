Atom w Polsce. „Co to ma być?"

Dziennikarze Energetyka24 zwracają uwagę na niepokojące zmiany wewnątrz Ministerstwa Przemysłu, szczególnie dotyczące Departamentu Energii Jądrowej, który stracił niemal połowę urzędników. Jak przekazują, pracownicy zostali przeniesieni do innych komórek, mimo że departament ten od niedawna podlega resortowi. Problemy nie omijają również Departamentu Górnictwa i Hutnictwa, gdzie urzędnicy sami odchodzą, a sytuacja w Departamencie Ropy, Gazu i Gospodarki Wodorowej również budzi obawy. Te rotacje mogą być efektem trudności w rekrutacji nowych specjalistów oraz ogólnych problemów organizacyjnych w ministerstwie.

Były minister aktywów państwowych Jacek Sasin ostro krytykuje obecną ekipę rządzącą, zarzucając jej brak kompetencji i prowadzenie polityki szkodliwej dla Polski. W swoich mediach społecznościowych podkreśla, że obietnice Donalda Tuska o taniej energii z atomu są sprzeczne z działaniami rządu, który w tym samym czasie likwiduje departament odpowiedzialny za energetykę jądrową. Sasin określa to jako „kwintesencję nieudolności” i „kpinę z ambicji Polaków”, podkreślając, że brak planu to wyraz podporządkowania się interesom zagranicznym, zwłaszcza Berlina. Dodaje, że podobnie ma się sytuacja z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego, który według niego jest tylko „mrzonką”, mającą na celu utrzymanie władzy, a Polska pod ich rządami pozostanie w tyle.

Co to ma być? Kwintesencja nieudolności i antypolskiej polityki tej ekipy! Tusk obiecuje Polakom tanią energię z atomu, a w tle likwidują departament zajmujący się energetyką jądrową. To nie tylko brak planu, to jawna kpina z ambicji Polaków - pisze Jacek Sasin.

Atomu nie zbudują, a CPK? To samo. Mrzonki, bo tak dyktują interesy Berlina. Tylko słowa, by utrzymać władzę. Za ich rządów Polska pozostanie w tyle – i to właśnie im o to chodzi - dodaje.