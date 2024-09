MF: powódź nie wpłynie na złożenia budżetu na 2025 r.

Dokładne szacunki strat w wyniku powodzi pojawią w przyszłym tygodniu, zapowiedział minister finansów Andrzej Domański. Pomimo strat wywołanych przez powódź, resort finansów nie planuje zmian prognoz inflacji i wzrostu PKB na 2025 rok, przyjętych jako założenia do przyszłorocznego budżetu.

Pomimo strat wywołanych przez powódź, Ministerstwo Finansów nie planuje zmian prognoz inflacji i wzrostu PKB na 2025 rok, przyjętych jako założenia do przyszłorocznego budżetu, poinformował resort. Ministerstwo na razie nie rewiduje także założeń dotyczących poziomu deficytu i długu publicznego.

„Ministerstwo Finansów nie planuje rewizji założeń makroekonomicznych do projektu budżetu na 2025 rok. […] Obecnie jest za wcześnie na oszacowanie całkowitego kosztu jaki zostanie poniesiony przez rząd. Jest również za wcześnie żeby określić wpływ skutków powodzi na stan finansów publicznych. Musimy poznać najpierw skalę zniszczeń i ich konsekwencje dla gospodarki” - napisał resort w odpowiedzi na pytania serwisu 300Gospodarka.

Jak zauważa 300Gospodarka, wymierny i bezpośredni wpływ strat powodziowych zobaczymy zapewne w samym planie dochodów i wydatków państwa na przyszły rok. Przypomina, że jak dotąd rząd zabezpieczył 2 mld zł na bezpośrednią pomoc dla powodzian, ale z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że ta kwota nie wystarczy. Nie jest jeszcze znana do końca skala strat powodziowych, ale niektórzy ekonomiści, na których powołuje się m.in. „Rzeczpospolita” szacują ją na ok. 0,5. PKB. To by oznaczało, że straty mogę przekraczać 15 mld zł, wskazał portal.

Szacunki strat powodziowych w sobotę?

Wstępny raport dotyczący zniszczeń na terenach objętych powodzią zostanie przygotowany na sobotę, poinformował premier Donald Tusk.

„Mam nadzieję, że, w porozumieniu ze starostami, jutro będę miał ten wstępny raport dotyczący zniszczeń, to jest naprawdę bardzo ważne i od tego zacznie się praca pełnomocnika rządu do spraw odbudowy kraju” - powiedział Tusk podczas posiedzenia sztabu kryzysowego.

Rano w piątek minister finansów Andrzej Domański zapowiadał, że dokładne szacunki strat w wyniku powodzi pojawią w przyszłym tygodniu.

„Trwa szacowanie strat [powodzi]. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli już możliwie dokładne liczby i dzięki tym środkom, które wczoraj wywalczył pan premier Tusk, będzie nam o wiele łatwiej zrealizować olbrzymie potrzeby związane z odbudową tych terenów” - powiedział Domański w TVN24.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański informował wcześniej, że straty powodziowe na Dolnym Śląsku są olbrzymie, będą szacowane w dziesiątkach miliardów złotych.

W tym tygodniu Domański zapowiedział, że na przeciwdziałanie i zwalczanie skutków powodzi zarezerwowano w budżecie 2 mld zł. Zastrzegł, że są to środki przeznaczone na pierwsze działania.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Co się dzieje? Kolejny raz tąpnięcie w przemyśle!

Ale nowinka! Miniatom w kontenerze

Nowa lista najbogatszych krajów świata. Gdzie Polska?

»» Rozmowa z prof. Zbigniewem Krysiakiem o ideologicznych pomysłach Brukseli na gospodarkę na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: