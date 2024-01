Starzenie się jajników? Wiemy co je powoduje!

U kobiet narażonych na działanie toksycznych metali ciężkich może wystąpić wcześniejsze starzenie się jajników – informuje „The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism”.

Menopauza jest normalną częścią procesu starzenia się organizmu kobiety, w którym stopniowe wygaszanie funkcji jajników i zmniejszona produkcja hormonów płciowych powodują zakończenie miesiączkowania. Okres menopauzalny obejmuje lata poprzedzające ten moment - mogą wystąpić objawy takie jak zmiany w cyklach menstruacyjnych, uderzenia gorąca czy nocne poty. Okres menopauzalny rozpoczyna się najczęściej pomiędzy 45. a 55. rokiem życia i zwykle trwa około siedmiu lat.

Co dzieje się ze zdrowiem kobiety?

Zmniejszona rezerwa jajnikowa występuje, gdy kobiety mają mniej komórek jajowych w porównaniu do innych kobiet w ich wieku.

„Powszechne narażenie na toksyczne metale ciężkie może mieć duży wpływ na problemy zdrowotne związane z wcześniejszym starzeniem się jajników u kobiet w średnim wieku, takie jak uderzenia gorąca, osteoporoza, większe ryzyko chorób serca i pogorszenie funkcji poznawczych” – wskazał autor badania (https://doi.org/10.1210/clinem/dgad756) Sung Kyun Park, profesor nadzwyczajny epidemiologii i nauk o zdrowiu środowiskowym School of Public Health przy University of Michigan w Ann Arbor w stanie Michigan.

Nasze badanie powiązało narażenie na metale ciężkie z niższym poziomem antyoksydantów. Badanie AMH (ocena rezerwy jajnikowej) mówi nam mniej więcej, ile komórek jajowych pozostało w jajnikach kobiety – to jak zegar biologiczny dla jajników, który może wskazywać na ryzyko dla zdrowia w średnim wieku i w późniejszych latach

Wielkie badanie

Naukowcy przebadali 549 kobiet w średnim wieku, uczestniczących w Study of Women’s Health Across the Nation (SWAN), które przechodziły okres menopauzy i miały w próbkach moczu stwierdzoną obecność metali ciężkich – w tym arsenu, kadmu, rtęci i ołowiu. Przeanalizowano dane z badań krwi AMH aż do 10 lat przed ostatnią miesiączką u kobiet.

Analiza danych pozwoliła powiązać zawartość metali ciężkich w moczu z szybszym starzeniem się reprodukcyjnym kobiet i zmniejszoną rezerwą jajnikową. Metale ciężkie, takie jak arsen, kadm, rtęć i ołów, powszechnie występują w wodzie pitnej, zanieczyszczonym powietrzu i żywności.

„Metale ciężkie, w tym arsen i kadm, zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego i mogą być potencjalnie toksyczne dla jajników – podkreślił Park. - Musimy zbadać także młodszą populację, aby w pełni zrozumieć rolę substancji chemicznych w zmniejszonej rezerwie jajnikowej i niepłodności”.

