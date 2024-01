Trenerzy Kung Fu... zabijali dzieci!

Sąd w Chinach skazał w poniedziałek dwóch trenerów kung fu za otrucie siedmiorga dzieci w szkole sztuk walki w 1997 roku - podały chińskie media. Podejrzani przez 26 lat ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości, ale złapano ich w ubiegłym roku.

Do tragedii doszło w 1997 roku w prowincji Anhui na wschodzie Chin. Jeden ze sprawców zakradł się do kuchni w szkole i dosypał trutkę na szczury do żywności. Następnego dnia po śniadaniu objawy zatrucia wystąpiły u ponad 130 osób, a siedmioro podopiecznych zmarło.

Wyrok? Śmierć!

Oskarżeni Fu Zejie i Zhu Zulin zostali w poniedziałek skazani na śmierć przez sąd w mieście Maanshan. Mają też zapłacić odszkodowania rodzinom ofiar, choć ich suma nie została podana do wiadomości publicznej.

Według sądu motywem działania sprawców była chęć zemsty na dyrektorze szkoły, mężczyźnie o nazwisku Peng, do którego żywili niechęć z powodów biznesowych. Zhu prowadził wcześniej wspólnie z nim inną szkołę, ale Peng postanowił założyć własną placówkę i zabrał do niej wielu uczniów i trenerów, czego Zhu mu nie wybaczył.

26 lat ucieczki

Policja ustaliła tożsamość podejrzanych, ale przez 26 lat wymykali się organom ścigania. Złapano ich dopiero w maju 2023 roku – Fu w prowincji Fujian, a Zhu w prowincji Kuejczou.

Według organizacji Amnesty International w Chinach na karę śmierci skazuje się tysiące osób rocznie, a liczba wykonywanych tam egzekucji jest największa na świecie. Chińskie władze nie ujawniają liczby wykonywanych wyroków śmierci.

PAP/ as/