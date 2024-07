Dbaj o sen - inaczej grozi Ci cukrzyca!

Zbyt mała jak i zbyt duża ilość snu wiąże się z podwyższonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w różnych populacjach - wynika z obszernego badania. Silnie szkodzą także nieregularne godziny zasypiania i wstawania.

Już wcześniejsze badania wskazywały na powiązanie między słabym wysypianiem się i podwyższonym ryzykiem cukrzycy - przypominają naukowcy z Vanderbilt University Medical Center. Dotychczasowe wyniki wskazywały też np., że czarnoskórzy Amerykanie śpią statystycznie wyraźnie gorzej i częściej chorują na cukrzycę.

Kluczowe badanie

Na łamach magazynu „Diabetologia” (https://link.springer.com/article/10.1007/s00125-024-06202-8) opisali oni jednak badanie obejmujące aż 36 tys. osób pochodzących z grup różnorodnych pod względem ekonomicznym i rasowym. Uczestnicy byli w wieku średnim i starszym.

„Nasze badanie wnosi nowe informacje pokazujące wagę zdrowego snu w średnim wieku, szczególnie utrzymywania regularnego snu przez dłuższy czas. Pozwala to zmniejszyć ryzyko zaburzeń kardiometabolicznych” - mówi autorka projektu, prof. Kelsie Full.

Sen to (naprawdę) zdrowie

„Jedną z mocnych stron naszego badania jest to, że skupiliśmy się na nawykach związanych ze snem, działających w długiej perspektywie, zamiast dokonywania tylko pojedynczego pomiaru. Co więcej, przeprowadziliśmy badanie w dużej grupie ludzi, szczególnie o niskich dochodach i w populacjach osób czarnoskórych, które często w badaniach pomijano. Dzięki koncentracji na długofalowym działaniu przyzwyczajeń związanych ze snem pokazaliśmy wagę zachowania prawidłowych wzorców snu dla zdrowia metabolicznego” - dodaje główna autorka badania, prof. Qian Xiao z University of Texas Health Science Center w Houston.

Jednym z głównych warunków wysypiania się jest naturalnie odpowiednia długość snu. Średnio zbyt krótki czas to mniej niż 7 godzin, a zbyt długi - więcej niż 9.

Najbardziej szkodliwe okazały się jednak ekstremalne oraz częste zmiany długości snu.

Wynik ten potwierdził rezultaty wcześniejszych badań, wiążących wysoką zmienność snu z większym ryzykiem otyłości oraz cukrzycy. Według naukowców to właśnie nieregularny sen może być czynnikiem, który sprawia, że populacje w gorszej sytuacji ekonomiczno-społecznej częściej chorują na cukrzycę.

Jeśli natomiast chodzi o zbyt długi sen, to - zdaniem badaczy - niekoniecznie musi on być przyczyną zwiększonego ryzyka, ale może być sygnałem świadczących o innych zachodzących w organizmie procesach, które cukrzycy sprzyjają.

Autorzy zalecają dalsze badania w celu zidentyfikowania zaburzających cen czynników społecznych i środowiskowych, które mogą zakłócać sen. Proponują także sprawdzenie, jak zakłócenia snu mogą przyczyniać się do rasowych i społeczno-ekonomicznych nierówności w zdrowiu.

Niezbędne są również badania interwencyjne, aby ocenić, czy poprawa snu może zmniejszyć nierówności zdrowotne w USA.

PAP/ as/