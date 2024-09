Chętnych do służby nie brakuje! Gdzie działa WOT?

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej cieszą się zasłużonym szacunkiem. Teraz do służby dołączyli nowi żołnierze. W Słupsku bowiem odbyła się uroczysta przysięga wojskowa nowych żołnierzy pomorskiej Brygady OT.

Jak czytamy w komunikacie 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej:

W Słupsku przysięgę na Sztandar 7. Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, składało prawie pięćdziesięciu ochotników. Przeszli szkolenie podstawowe, by teraz, przez kolejne lata, pogłębiać wiedze wojskową.

Terytorialsi służą na terenie całego kraju / autor: WOT/MON

To tu jest WOT

W czasie kiedy WOT angażuje swoje siły w kilku miejscach w Polsce, gdzie prowadzi zadania (tereny popowodziowe, granica z Białorusią) żołnierze odbywający szkolenia rotacyjne w ramach batalionów Brygady, będą kierowani do operacji Feniks. Działaniom logistycznym, nie mającym precedensu w historii Obrony Terytorialnej. Żołnierze pomorskiej Brygady, będą wspierali inne jednostki na Dolnym Śląsku, lub w województwie zachodniopomorskim.

Wsparcie odbudowy

Nowi Terytorialsi, jeżeli wyrażą taką wolę, w trakcie kolejnych szkoleń również będą wysłani jako wsparcie do odbudowy. Działania WOT, będą podporządkowane do końca roku, głównie tej właśnie misji. Oczywiście, nikt nie zwolnił Terytorialsów z innych zadań i muszą oni dzielić siły, przede wszystkim do ochrony granicy wschodniej. Cały rodzaj sił zbrojnych, oraz poszczególne Brygady, już wykazały się wielką operatywnością i elastycznością w przerzucie ludzi i sprzętu.

Chętnych do służby w WOT nie brakuje / autor: WOT/MON

Pracy na południu kraju jest bardzo dużo. Żołnierze z Pomorza będą tam często. Nie zwalniają ani na moment, pracując wytrwale w przywracaniu normalności. Wśród ich będą też nowo zaprzysiężeni ochotnicy, 7. Pomorskiej Brygady OT.

Ceremonia to kolejny krok dla nowych żołnierzy WOT - teraz czas na pracę polową / autor: WOT/MON

Tym samym żołnierze WOT służą w każdym miejscu Polski, umacniając bezpieczeństwo naszego kraju - a fakt, że nadal jest dużo chętnych do służby tylko potwierdza zasadność istnienia tej formacji.

Przysięga to ważna chwila dla każdej żołnierki i żołnierza / autor: fot. WOT/MON

7PBOT/ as/

