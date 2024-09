Powódź. Pomorski WOT rusza na pomoc

Wojska Obrony Terytorialnej mają specjalizować się w strzeżeniu swojego regionu, nie oznacza to jednak, że gdy ich koledzy pomagają na południu, to pomorscy terytorialsi trwają bezczynnie!

Walka z kataklizmem takim jakim jest powódź, to jedno z głównych zadań do jakich powołano Wojska Obrony Terytorialnej w czasie pokoju. Brygady i Bataliony OT, tworzono w taki sposób by w pierwszej kolejności wspierały i pomagały społecznością w których żołnierze pełnią służbę. Jednak nieprzewidywalna pogoda, przez swoją niszczycielską moc, wymusza zjednoczenie sił w skali ogólnokrajowej.

Żołnierze WOT nie próżnują, i ruszają na pomoc powidzianom / autor: 7 POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ im. kpt. mar. ADAMA DEDIO

Wsparcie z Pomorza

Mieszkańcy województw dolnośląskiego, opolskiego, lubuskiego zmagają się z wielką tragedią. Skala powodzi sprawiła, że do walki z nią, oraz do usuwania zniszczeń, wysyłane są posiłki z innych Brygad Wojsk Obrony Terytorialnej.

Terytorialsi mają odpowiednie przygotowanie do radzenia sobie z tego rodzaju kryzysami / autor: 7 POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ im. kpt. mar. ADAMA DEDIO

Jak informuje biuro prasowe 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej:

W połowie tygodnia, z Pomorza ruszył pierwszy komponent stu dwudziestu Terytorialsów. Kolejna grupa wojskowych, w liczbie stu dwudziestu pięciu żołnierzy, dołączy do kolegów

Nie tylko ludzie ale i sprzęt - wszystko co potrzebne do pomocy / autor: 7 POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ im. kpt. mar. ADAMA DEDIO

Kto rusza na pomoc?

Jak wskazuje biuro prasowe pomorskich terytorialsów:

W rejon kataklizmu udają się żołnierze batalionów słupskiego, kościerskiego i malborskiego. Na Śląsk swoich ludzi wysyłają brygadowi saperzy, kompania dowodzenia, kompania logistyczna i szkolna. Na dzień dzisiejszy Żołnierze mają przydzielone zadania w Stroniu Śląskim i Wrocławiu. Brygada prócz ludzi, wysyła swój sprzęt. Na miejscu jest już cysterna do przewozu wody pitnej. Pomorska Brygada szykuje do wysyłki kolejne elementy wyposażenia , które zapotrzebował wojewoda dolnośląski.

7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, jest gotowa wydzielać kolejne komponenty, w zależności jak zmieniać się będzie sytuacja na południu kraju.

Nowa misja terytorialsów z Pomorza będzie też świetnym sprawdzianem nabytych umiejętności / autor: 7 POMORSKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ im. kpt. mar. ADAMA DEDIO

Sprawne współdziałanie służb, także tych w obrębie WOT, będzie z pewnością jednym z tych elementów, które skutecznie pozwolą poradzić sobie z obecnym kryzysem.

materiały prasowe WOT/ as/

