Szokujący spadek! Zapaść niemieckiego przemysłu

Wskaźnik Menadżerów Logistyki PMI niemieckiego sektora przemysłowego wyniósł 40,6 pkt we wrześniu br. wobec 42,4 pkt przed miesiącem, poinformował S&P Global, prezentując finalne dane. Jest to wynik najniższy od 12 miesięcy. Konsensus rynkowy wynosił 40,3 pkt.

„Kolejne znaczące przyspieszenie tempa spadku nowych zamówień po raz kolejny stanowiło główny czynnik wpływający na główny wskaźnik PMI. Napływ nowych zleceń spadł w największym stopniu od października ubiegłego roku, odzwierciedlając szereg przeciwności dla popytu, w tym niepewność rynkową, powściągliwość inwestycyjną, wstrzymywanie dostaw przez klientów i słabość sektora motoryzacyjnego. Paneliści komentowali trudności z pozyskaniem nowych zleceń zarówno w kraju, jak i za granicą, a sprzedaż eksportowa również odnotowała we wrześniu największy spadek od 11 miesięcy” - czytamy w raporcie.

„Wreszcie, wrześniowe badanie wykazało znaczne pogorszenie oczekiwań biznesowych w niemieckim sektorze produkcyjnym. Zaufanie do przyszłej produkcji spadło trzeci miesiąc z rzędu do najniższego poziomu od października ubiegłego roku” - czytamy dalej.

Wartość wskaźnika wynosząca ponad 50 pkt oznacza wzrost aktywności przemysłowej, a poniżej tego progu - spadek aktywności.

Wskaźnik Menadżerów Logistyki PMI dla przemysłu strefy euro wyniósł 45 pkt we wrześniu br. wobec 45,8 pkt w sierpniu, poinformował S&P Global. Konsensus rynkowy wynosił 44,8 pkt.

„Po trzech kolejnych miesiącach bez zmian, wskaźnik HCOB Eurozone Manufacturing PMI, będący miarą ogólnej kondycji fabryk w strefie euro, opracowany przez S&P Global, spadł we wrześniu do 45,0 z 45,8 w sierpniu, sygnalizując wyraźne i przyspieszone pogorszenie kondycji gospodarki produkującej towary w strefie euro. Warto zauważyć, że główny indeks badania spadł do najniższego poziomu od początku roku i był poniżej średniej obserwowanej w ciągu obecnego 27-miesięcznego spowolnienia” - czytamy w komunikacie.

„Patrząc w przyszłość, producenci ze strefy euro pozostali nieco optymistyczni, a ci, którzy prognozowali wzrost w ciągu najbliższych 12 miesięcy, nadal przewyższali liczebnie tych, którzy przewidywali spadek. Niemniej jednak, ogólny poziom pozytywnych nastrojów był najsłabszy od dziesięciu miesięcy i znacznie poniżej długoterminowej średniej serii” - czytamy dalej.

ISBnews, sek

