Nadchodzi ustawa wiatrakowa. Minister podała termin

Minister klimatu i środowiska, Paulina Henning-Kloska, w programie „Rozmowy o Końcu Świata”, zapowiedziała zakończenie prac nad ustawą wiatrakową pod koniec marca. Powiedziała też o swoim marzeniu, by „jak najszybciej odejść od paliw kopalnych”- podaje portal energetyka24.

Szefowa resortu klimatu była gościem programu „Rozmowy o Końcu Świata”. Rozmowa dotyczyła przyszłości energetycznej kraju.

Chcielibyśmy do końca marca zakończyć prace w resorcie nad ustawą i poddać ją konsultacjom, by jak najszybciej mogła trafić do Sejmu - cytuje słowa nowej minister portal energetyka24.