Zielony Ład. Minister jest za a nawet przeciw

Na spotkaniu ministrów rolnictwa państw UE w Brukseli będę żądał ograniczenia „Zielonego Ładu”; te rozwiązania nie mają akceptacji wśród rolników - powiedział w niedzielę minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

Siekierski wraz z wiceszefami MRiRW na konferencji prasowej odniósł się do kwestii protestów rolników trwających całych w kraju i rozmów z ich przedstawicielami.

„Spotkaliśmy się wczoraj na granicy (polsko-ukraińskiej - PAP) z przedstawicielami protestujących rolników, by dokonać analizy, bilansu” - powiedział minister. „Rozmawialiśmy także z przedstawicielami związków, organizacji rolniczych, aby w czwartek rozpocząć rozmowy, które by w jakichś sposób odniosły się do protestów rolników, (…) ustaliły pewien grafik, byśmy mogli osiągnąć porozumienie” - zapowiedział.