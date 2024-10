Niemiecki koncern, arabski inwestor, UE i polska chemia

Covestro - jeden z największych niemieckich koncernów, światowy potentat w branży chemicznej trafi w ręce inwestora z Abu Dhabi. - To ważny sygnał dla całej branży, która czeka na nowe strategie i wsparcie unijne – mówi dr Tomasz Zieliński, szef Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Na rynku niemieckim szykuje się przełomowa inwestycja, jedna z największych tego typu we współpracy z bliskowschodnim potentatem naftowym. Koncern z Abu Dhabi ADNOC ma zapłacić ok. 15 mld euro za przejęcie firmy Covestro, która powstała z wydzielania z majątku innego potentata w Niemczech – firmy Bayer. Covestro - wiodący na świecie producent wysokiej jakości materiałów polimerowych - jest w gronie największych 40 spółek notowanych na niemieckiej giełdzie.

ADNOC to koncern naftowo-paliwowy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W ostatnich dniach władze niemieckiej spółki poinformowały, że będą rekomendować akcjonariuszom zawarcie transakcji.

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego uważa, że ta transakcja może mieć znaczenie dla całego sektora chemicznego w Europie. – Choć finalnie musimy na efekty poczekać, to jednak wiadomo, że Covestro zyska dostęp do taniego surowca i taniej zielonej energii, gdyż ADNOC ma zarówno możliwości wydobywcze ropy jak i produkcyjne w zakresie źródeł odnawialnych – mówi Tomasz Zieliński.

Jego zdaniem, pokazuje także, że koncerny europejskie szukają partnerstw z regionami posiadającymi własne zasoby surowców i taniej energii oraz które nie są obarczone drogimi i skomplikowanymi regulacjami. Wprawdzie wpisuje się to w strategię unijną – zazieleniania procesów przemysłowych – ale jednocześnie nie jest rozwiązaniem ratującym konkurencyjność całej europejskiej branży.

Ekspert przypomina też, że transakcja w Niemczech wpisuje się w plany koncernu z Abu Dhabi, która zakłada rozszerzenie biznesu o sektor chemiczny właśnie i inwestycje poza Bliskim Wschodem.

W opinii Tomasza Zielińskiego, o tym, jak przejęcie niemieckiego potentata wpłynie na europejski rynek, przekonamy się wkrótce. Covestro to gracz globalny, operujący na rynkach Ameryki Północnej, Europy i Azji, zatem wpływ tej transakcji może być odczuwalny także na rynkach pozaeuropejskich.

Stąd apele do Brukseli o wsparcie i działania. Także krajowe firmy przygotowały Manifest Polskiej Chemii, w którym proponują weryfikację zarówno obowiązujących jak i planowanych regulacji, jak choćby mechanizmu CBAM.

Przypomnijmy, że CBAM to rodzaj podatku węglowego, który powinni płacić importerzy na granicy UE, ale jest w początkowym stadium wdrożenia. Zdaniem prezesa Zielińskiego Bruksela powinna rozszerzyć listę towarów z branży chemicznej, który obejmie ten mechanizm.

Tym bardziej, że napływ tanich tworzyw sztucznych oraz wielu innych produktów chemicznych jest bardzo dużym wyzwaniem dla rodzimych – europejskich firm. Szef Izby wyjaśnia, że Manifest zawiera kilkadziesiąt kluczowych postulatów i propozycji kierunkowych działań, skupionych wokół sześciu filarów: Ochrony Rynku, Transformacji Energetycznej, Zrównoważonej Chemii, Gospodarki Cyrkularnej, Sprzyjających Regulacji i Przyszłości Polskiej Chemii. I przekonuje, że od ich realizacji zależy nie tylko skuteczna transformacja, ale także odbudowa pozycji konkurencyjnej i dalsze funkcjonowanie polskiego przemysłu chemicznego.

Obecnie to w zasadzie ostatni moment na podjęcie działań odbudowujących konkurencyjność branży. Przed nami Prezydencja Polski w Radzie Europy i jest to kluczowy czas, by nasz głos był słyszalny na forum krajowym i unijnym i by prezentować postulaty z Manifestu Polskiej Chemii – mówi prezes Zieliński.