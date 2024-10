Bruksela skarży Polskę do TSUE! Chodzi o podatek minimalny

Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do TSUE za to, że nie wprowadziła minimalnego efektywnego podatku dla wielkich koncernów na poziomie 15 proc., choć powinna to zrobić do końca 2023 roku. Na czarnej liście znalazły się także Hiszpania, Portugalia i Cypr.

KE uzasadniła swoją decyzję tym, że wszystkie cztery państwa nie wdrożyły do prawa krajowego dyrektywy w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych uzyskujących roczne obroty na poziomie minimum 750 mln euro. Ma to ograniczyć równanie w dół stawek podatku dochodowego od osób prawnych.

Kiedy firma zapłaci podatek wyrównawczy?

Dyrektywa weszła w życie 1 stycznia 2024 roku. Poparło ją ponad 140 krajów. Impuls do wprowadzenia nowych przepisów przyszedł z Brukseli i OECD. Zgodnie z nimi, gdy tzw. „efektywna stawka podatkowa” w danej jurysdykcji będzie niższa od wyznaczonego progu, grupa będzie zobowiązana zapłacić podatek wyrównawczy.

Cel? Raje podatkowe

UE chce ograniczyć w ten sposób konkurencję podatkową pomiędzy krajami członkowskimi i położyć kres przenoszeniu zysków do rajów podatkowych. Rządzący zapewniają, że w Polsce ustawa wprowadzające regulacje dotyczące minimalnego CIT będzie przyjęta do końca br.

Oprac. GS

