Ustawa o OSP pisana „pod Pawlaka”? Jest sprzeciw

Projekt ustawy o ochotniczych strażach pożarnych został ponownie skierowany do komisji spraw wewnętrznych i administracji. Regulacja zakłada, że połowa środków przekazywanych przez firmy ubezpieczeniowe będzie trafiała do Zarządu Głównego Związku OSP RP. Na jego czele stoi Waldemar Pawlak. Posłowie PiS zarzucają rządzącym, że ustawa jest pisana właśnie „pod niego”.

W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie poselskiego projektu ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Regulacja zmienia m.in. sposób podziału środków finansowych, jakie na ochronę przeciwpożarową przekazywane są przez firmy ubezpieczeniowe.

Skok na kasę?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakłady ubezpieczeń są obowiązane przekazywać 10 proc. sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia na określone cele ochrony przeciwpożarowej. Obecnie całość tek kwoty trafia do Komendanta Głównego PSP, który dzieli je po połowie na OSP i pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z projektowaną regulacją 50 proc. środków trafiałoby do szefa PSP, a 50 proc. do Zarządu Głównego Związku OSP RP.

„Zmiany dobre nie dla strażaków, tylko dla Pawlaka”

Zdaniem posła Pawła Hreniaka (PiS), to właśnie Komendant Główny PSP wie, gdzie te środki są najbardziej potrzebne i które jednostki należy wspomóc. „Dzisiaj próbuje im się zabrać te kompetencje, co spowoduje, że osłabimy montaż finansowy” – ocenił. Dodał, że proponowane zmiany nie są korzystne dla strażaków, lecz dla Zarządu Głównego Związku OSP RP, którym zawiaduje Waldemar Pawlak.

Poseł, w imieniu klubu PiS, złożył wniosek o odrzucenie projektu ustawy. W związku z tym został on ponownie skierowany do sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Źródło: PAP

Oprac. GS

