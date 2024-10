Pat w sprawie systemu kaucyjnego. Co dalej?

Wprowadzenie systemu od 2025 roku wisi na włosku. Może on paść ofiarą układów politycznych oraz kalendarza wyborczego. Jeśli tak by się stało, górą byłyby firmy odpadowe, które ocaliłyby swoje zyski – czytamy w dzisiejszym wydaniu „Rzeczpospolitej”.

Pozornie jeszcze do niedawna prace nad wprowadzeniem systemu kaucyjnego posuwały się do przodu, 19 września rząd wysłał projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie do Brukseli, by uzyskać notyfikację techniczną Komisji Europejskiej. Tym razem jednak ważniejsze jest, co się dzieje na polskim podwórku. A tutaj – projekt utknął w KPRM i z przyczyn politycznych nie trafia do Rady Ministrów i Sejmu – oceniła „Rz”.

Start 1 lipca 2025 roku? Samorządy na „nie”

Obecnie są na stole trzy warianty rozstrzygnięcia sporu – powiedział rozmówca „Rz”, uczestnik spotkania w resorcie klimatu w sprawie prac nad tzw. rozszerzoną odpowiedzialnością producenta. Jak wyjaśnił, pierwszy to kompromis zaproponowany przez wiceminister klimatu i środowiska, Anitę Sowińską – by przesunąć wejście systemu na lipiec 2025 roku. Ten pomysł ma być jednak odrzucany przez samorządy.

Start 1 stycznia 2026 roku? Handel na „tak”

Na stół powróciło też rozwiązanie, które popiera handel, by kaucje weszły od stycznia 2026 roku. Taka opcja wydaje się dziś bardziej prawdopodobna niż pobieranie kaucji od połowy przyszłego roku.

Uchylenie ustawy? Najbardziej prawdopodobne

„Niestety, największe szanse ma dziś całkowite uchylenie ubiegłorocznej ustawy o systemie kaucyjnym, a wtedy aktualne prace nad nowelizacją staną się bezprzedmiotowe” – dodał rozmówca „Rz”. Jak przekazała gazeta, powołując się na przecieki z KPRM, pojawiają się już pomysły, by w Sejmie „dokleić” do jakiejkolwiek ustawy podczas jej drugiego czytania zapis o uchyleniu ustawy z 2023 roku wprowadzającej system kaucyjny. Doniesienia te potwierdzają producenci żywności, natomiast zaprzeczają im samorządy.

Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, w rozmowie z gazetą stwierdził, że „według informacji, które do niego docierają nt. systemu kaucyjnego, będzie on dla samorządów zbyt kosztowny i dlatego są one mu przeciwne”.

Źródło” Rzeczpospolita, PAP

Oprac. GS

