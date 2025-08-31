Czy system kaucyjny to „przewał stulecia”?
Za miesiąc 1 października startuje w handlu – z niemal rocznym opóźnieniem – projekt budzący wielkie emocje: system kaucyjny do recyklingu opakowań. „W latach 2025-2034 kosztem 37,3 mld złotych, pomniejszonych o wpływy 14,9 mld zł, czyli za 22,4 mld złotych mamy uzyskać efekt ekologiczny w postaci wzrostu recyklingu opakowań o 0,4 proc. w stosunku do efektywności już funkcjonującego systemu gminnego” – pisze na X Adam Abramowicz, były poseł PiS.
Były rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w latach 2018-2024, opierając się na danych z raportu firmy doradczej Deloitte przekazuje następujący zestaw danych.
Koszty 37,3 mld zł, przychody 14,9 mld zł
1. Koszty: od 2025 r. do 2034 r.: A) inwestycyjne ( pracę budowlane przy punktach zbiórki i centrów zliczania, zakup butelkomatów, zakup wyposażenia np. skanery, zakup pras belujących do sklepów i centrów dystrybucyjnych, koszty administracyjne) - 14,2 mld zł. B) operacyjne ( koszty logistyczne zwiazane ze zbiórką automatyczną oraz manualną w sklepach, centrach logistycznych, centrach zliczeniowych, koszty wynagrodzeń personelu) - 23,1 mld zł.
2. Przychody od 2025 r. do 2034 r.: nieodebrana kaucja - 9,9 mld zl , sprzedaż zebranych surowców- 5 mld zł.
3. Uzyskany efekt ekologiczny: A) od 2025 r. do 2028 r. odzysk butelek PET i puszek mniejszy niż w obecnym systemie zbiórki komunalnej. B) Od 2028 r. do 2034 r. wzrost poziomu recyklingu w porównaniu do dotychczasowych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w systemach gminnych- 0,4 proc. ( słownie: cztery dziesiąte procenta).
Ogromne nakłady dadzą minimalny rezultat
W latach 2025- 2034 kosztem 37,3 mld złotych, pomniejszonych o wpływy 14,9 mld zl. czyli za 22,4 mld złotych mamy uzyskać efekt ekologiczny w postaci wzrostu recyklingu opakowań o 0,4 proc. w stosunku do efektywności już funkcjonującego systemu gminnego – alarmuje Adam Abramowicz.
Za dwa lat efekt jaki mamy już dziś
Autor wpisu dodaje:
Kto na tym zarobi? Odpowiedzcie sobie sami.
Na koniec daje gorzki komentarz: My konsumenci będziemy więcej płacić za towar w sklepie i tracić czas na noszenie opakowań do skupu zamiast jak dzisiaj wygodnie wrzucić je do żółtego worka aby za 2 lata uzyskać podobny efekt recyklingu jaki mamy już dzisiaj.
PRZEWAŁ STULECIA. System kaucyjny w Polsce wprowadzany od 1.10.2025 - wskazuje poseł Adam Abramowicz.
Oprac. sek
