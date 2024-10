Wojsko powoła do służby i na ćwiczenia. Wyda miliardy!

Na stronie RCL zamieszczono projekt rządowego rozporządzenia ws. limitów powołań do wojska w 2025 r. Zakłada on m.in. powołanie do 16 tys. osób w ramach zawodowej służby wojskowej.

„W 2025 r. przewiduje się powołanie do czynnej służby wojskowej pełnionej w ramach: zawodowej służby wojskowej – do 16 000 osób; ćwiczeń wojskowych – do 200 000 żołnierzy rezerwy, w tym z przeznaczeniem na szkolenie w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy (…); aktywnej rezerwy – do 30 000 żołnierzy rezerwy (…); dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – do 39 700 osób, w tym w trakcie kształcenia do 4 700 osób (…),; terytorialnej służby wojskowej – do 44 000 żołnierzy rezerwy oraz osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej” - czytamy w dokumencie.

W Ocenie Skutków Regulacji zaznaczono, że zapisane w projekcie wielkości limitów osobowych uwzględniają liczbę osób, które w 2025 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej.

Jednocześnie - dodano - wartości te stanowią „górny, nieprzekraczalny limit i nie oznaczają bezwzględnej konieczności realizacji przedłożonych propozycji„.

W dokumencie wskazano, że przewidywane łączne nakłady finansowe wejścia w życie projektowanego rozporządzenia mogą wynieść 8,15 mld zł.

PAP, sek

