Lider wśród banków chce mocno urosnąć

Zwiększenie liczby klientów indywidualnych do 15 milionów w 2027 r., udział w finansowaniu transformacji energetycznej kraju oraz dalsza ekspansja na europejskim rynku - to niektóre cele PKO BP zawarte w nowej strategii Grupy Kapitałowej na lata 2025-2027.

Bank w czwartek opublikował strategię Grupy Kapitałowej na lata 2025-2027, której celem jest umocnienie instytucji na pozycji lidera bankowości w kraju. Strategia ma siedem filarów.

„Przyspieszamy wzrost, aby na kolejne lata umocnić pozycję Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, jako niekwestionowanego lidera rynku. Wykorzystamy wszystkie nasze przewagi konkurencyjne wynikające z pozycji największej i najsilniejszej grupy bankowej w Polsce. Potrzebujemy jednak zmodyfikować model biznesowy. Strategię oprzemy na 7 filarach zaprojektowanych na 2025-2027. To jest plan, który ma potencjał, aby zmienić rynek finansowy w Polsce” - podkreślił, cytowany w informacji, prezes PKO BP Szymon Midera.

Dodał, że model biznesowy Grupy Kapitałowej będzie adekwatny do aktualnych trendów - geopolitycznych, społecznych i technologicznych. Zwrócił uwagę, że ma on też odpowiadać na zapotrzebowanie klientów, być przystosowany do potrzeb polskiej gospodarki – transformacji energetycznej, budowania wartości narodowego kapitału oraz inwestycji koniecznych do wzrostu i utrzymania konkurencyjności kraju.

Bank będzie wypłacał dywidendę

Bank przekazał, że strategicznym priorytetem jest równocześnie zwiększenie skuteczności i efektywności działania Grupy Kapitałowej.

„Cele finansowe zapisane w strategii to m.in. ROE (wskaźnik rentowności kapitału własnego - PAP) powyżej 18 proc. do 2027 r. przy założeniu stopy referencyjnej NBP w 2027 r. na poziomie 3,5 proc., wskaźnik efektywności kosztowej C/I poniżej 35 proc., koszty ryzyka w przedziale 0,7-0,9 (CoR). Bank chce także zachowywać zdolność do regularnych wypłat dywidendy i skupu akcji” - poinformowano.

W strategii na lata 2025-2027 bank wskazał działania na rzecz zwiększenia liczby klientów indywidualnych z 11,4 milionów do 15 milionów w 2027 r.

PKO BP zakłada też rozszerzenie oferty produktów i usług w obszarach mobilności, nieruchomości oraz codziennych zakupów. „Ekosystemy, w tym współpraca z platformami internetowymi i tradycyjnymi sieciami detalicznymi, pozwolą na stworzenie nowych kanałów dystrybucji produktów finansowych i niefinansowych oraz na pozyskanie za ich pośrednictwem 2,5 miliona klientów” - poinformowano.

Bank zwrócił ponadto uwagę, że ze względu na trendy demograficzne, polskie społeczeństwo będzie musiało zmierzyć się z wyzwaniem długoterminowego oszczędzania w celu zabezpieczenia przyszłości.

„Oferta Grupy Kapitałowej w obszarze inwestycji pozwoli klientom w wygodny i zindywidualizowany sposób budować majątek. Celem Strategii jest zwiększenie udziału w oszczędnościach gospodarstw domowych do 27 proc. w ciągu następnych 3 lat, głównie dzięki kompleksowej ofercie dopasowanej do wszystkich segmentów klientów - od edukacji szkolnej przez dodatkowe oszczędności emerytalne, po rozbudowanie oferty dla klientów private banking” - wyjaśniono. Zastrzeżono, że realizacja tego celu uzależniona będzie od wymogów regulacyjnych, dotyczących m.in. uwzględniania długoterminowych depozytów we wskaźniku finansowania długoterminowego (WFD).

Bank dodał, że zamierza również zostać liderem bancassurance (bankowe produkty ubezpieczeniowe - PAP) dzięki wykorzystaniu skali Grupy Kapitałowej.

Fizyczne placówki pozostaną ważne

W kolejnym filarze zwrócono uwagę na dostępność dla klientów tak w placówkach jak i cyfrowo. Przyznano, że ponad połowa klientów w Polsce nadal oczekuje fizycznego kontaktu w oddziale przy bardziej skomplikowanych decyzjach finansowych, co wskazuje, iż rola oddziałów bankowych jest wciąż ważna.

„Zamierzeniem Banku jest zapewnienie pełnej dostępności oddziałów i dostosowanie ich do potrzeb klientów w oparciu o nowoczesne standardy obsługi. Równie ważny będzie kanał cyfrowy, gdzie planowane jest udoskonalenie procesów zdalnych i zaoferowanie klientom jeszcze lepszego doświadczenia. Celem Strategii jest zwiększenie liczby oddziałów funkcjonujących w nowoczesnym formacie do łącznie 600 w 2027 roku (spośród obecnych 881)” - poinformowano.

Bank jako silny partner dla biznesu

PKO BP zamierza też być coraz silniejszym partnerem dla polskiego biznesu. „Celem Strategii jest zwiększenie udziału w finansowaniu klientów biznesowych z 16,5 proc. do 18 proc.” - wyjaśniono.

Bank chce być numerem 1. w finansowaniu krajowej transformacji energetycznej. „Bank dostrzega konieczność wsparcia transformacji energetycznej kraju i zamierza być liderem w finansowaniu ponad 20 proc. całkowitych nakładów potrzebnych do realizacji tego przedsięwzięcia” - podano w strategii.

PKO BP w swojej strategii do 2027 roku zapowiada ponadto dalszy rozwój na europejskim rynku. Obecnie Grupa Kapitałowa - poza Polską - jest obecna w Niemczech, Czechach, Słowacji oraz w Ukrainie. Zgodnie z założeniami strategii bank planuje wejść do kolejnych dziewięciu państw Europy.

PKO BP to największy w Polsce uniwersalny bank. Wartość jego aktywów wynosi 507,3 mld zł. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku. W pierwszej połowie roku zysk netto banku wyniósł 4 mld 395 mln zł.

PAP, sek

