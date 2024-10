Już wkrótce... Bilety komunikacyjne droższe!

Już wkrótce ceny biletów komunikacyjnych pójdą w górę. Rada Miasta Szczecin przegłosowała we wtorek uchwałę zmieniającą cennik biletów komunikacji miejskiej. Przejazdy jednorazowe wzrosną o około 43 proc. Nowe ceny będą obowiązywały od maja.

Wzrost o 43 proc.!

Popularny bilet 15-minutowy, za który teraz płaci się 2 zł, ma kosztować 3 zł (ulgowy 1,5 zł). Bilet 30-minutowy podrożeje z 3 do 4 zł. Bilet na godzinę będzie kosztował 6 zł (teraz 4 zł), a na dwie godziny 7 zł (teraz 5 zł).

Nowa cena biletu dobowego to 15 zł (teraz 10 zł), za bilet na pięć dni trzeba będzie zapłacić 46 zł (teraz 30 zł), a na dziesięć dni 75 zł (teraz 50 zł). W grupie biletów okresowych zmiana wyniesie od zera do 33 proc. Tyle samo, co teraz, będzie kosztować np. miesięczny sieciowy na wszystkie linie (140 zł).

Tak wytłumaczono

„Koszty związane z transportem i komunikacją, co roku ulegają systematycznemu zwiększeniu. W 2021 roku koszty związane z transportem i komunikacją (w Szczecinie) wyniosły ponad 270 mln zł, w roku 2022 ok. 305 mln, w roku 2023 ok. 375 mln zł, a przewidywana na rok 2024 kwota może wynieść 400 mln zł, zaś dochody ze sprzedaży biletów szacuje się na poziomie ok. 70 mln zł” – napisano w uzasadnieniu uchwały.

Więcej pieniędzy do budżetu miasta

„Zmiana taryfy wg przedstawionej propozycji oraz wyliczonych szacunków powinna przynieść zwiększenia wpływów do budżetu miasta o około 20 mln złotych” – dodano.

Nowela doprecyzowuje też niektóre przepisy taryfowe, m.in. uchyla zapis dotyczący uprawnień dla obywateli Ukrainy w zakresie bezpłatnych przejazdów.

Jak przekazała Wojciech Jachim rzecznik prasowy spółki miejskiej Tramwaje Szczecińskie, ostatnia podwyżka taryf została przeprowadzona w 2012 roku.

Nowy cennik zacznie obowiązywać od maja 2025 r.

