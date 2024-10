Składka zdrowotna – będą zmiany. Oto "konkret"

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy dotyczący zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców. Zakłada on, że przychody z tytułu zbycia środków trwałych nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej od przedsiębiorców.

Projekt „rewolucja”

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje wyłączenie z podstawy wymiaru składki zdrowotnej, opłacanej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych, czyli m.in. nieruchomości.

Wyjaśnienie

Zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami dochody ze sprzedaży środków trwałych nie będą uwzględniane w wyliczeniu wysokości składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, dla osób rozliczających się w formie podatku liniowego oraz osiągających dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W konsekwencji taka sprzedaż nie będzie zwiększała podstawy obliczenia składki zdrowotnej.

Dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych projekt przewiduje wyłączenie przychodów ze zbycia środków trwałych z podstawy obliczania składki zdrowotnej.

Zmiany dotyczyć będą 2,4 mln osób wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Skutki dla NFZ? Dopiero będą

W uzasadnieniu projektu zauważono, że obecnie brak jest możliwości oszacowania skutków finansowych dla NFZ proponowanych zmian. Będzie się ona jednak wiązała z obniżeniem wpływów z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Wejście w życie przepisów planowane jest na 1 stycznia 2025 r.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Morawiecki: zatrzymać drożyznę Tuska!

Tusk rozbije Lasy Państwowe? Na początek pozwalnia!

Katastrofa Volkswagena! Zamyka fabryki, zwolni tysiące

»» Były prezes Orlenu Daniel Obajtek na antenie telewizji wPolsce24: „naruszyłem wielkie, wielomiliardowe interesy. Może został wydany na mnie wyrok?” – oglądaj tutaj: