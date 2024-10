Premier zapowiada: Deficyt będzie większy

Tegoroczny deficyt budżetowy będzie większy niż zakładano, ale nie oznacza to cięcia wydatków - poinformował podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk. Szef rządu nie przekazał o ile deficyt zostanie powiększony.

„Minister finansów zaproponował nowelę budżetu na ten rok. Deficyt będzie większy” - powiedział premier. Zapewnił jednocześnie, że nie oznacza to cięcia wydatków.

Ostatnie prognozy przekroczenia ustawowego deficytu

Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) w Polsce wzrośnie do 5,7% PKB w 2024 r., a następnie zmniejszy się do 5,5% PKB w 2025 r. i 5% PKB w 2026 r., podał Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). MFW oczekuje spadku deficytu sektora rządowego i samorządowego do poniżej 5% w kolejnych latach: 4,6% PKB w 2027 r., 4,3% w 2028, następnie do 4% PKB w 2029 r.

MFW prognozuje, że dług tego sektora (brutto) w relacji do PKB w latach 2024-2029 wyniesie odpowiednio: 55,5%, 60%, 62,9% i 64,4%, 65,5%, 66,3%.

pap, jb

