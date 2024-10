„Ogromne nadużycia za »dziękuję«? Wątpię!”

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu telewizji wPolsce24, w którym stwierdził, że w Polsce w 2024 roku powtarzać się „grabież środków publicznych” na skalę znaną z „pierwszych” rządów Donalda Tuska w latach 2007-2015. „Dlaczego władza to toleruje? – pyta Jarosław Kaczyński.

Ich dojście do władzy już samo przez się jest sygnałem dla tej wielkiej w Polsce sfery nadużycia, że znów można - mówiąc najprościej - grabić środki publiczne — mówi Jarosław Kaczyński w nagraniu dla telewizji wPolsce24.

Jeżeli chodzi o czasy tego poprzedniego ośmiolecia ich rządów, to my oceniamy, że w ówczesnych cenach było około 400 mld zł z VAT-u i innych danin publicznych, które należały się państwu. Gdyby to przeliczyć na dzisiejszą siłę nabywczą złotówki, to byłoby jakieś 560 mld zł. To pokazuje więc skalę tego przedsięwzięcia i to po prostu zaczyna się powtarzać. Są sygnały z KAS [Krajowej Administracji Skarbowej – red.]. Spada ściągalność VAT — wskazuje prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Mamy do czynienia z władzą, która toleruje to. Jest tylko pytanie, dlaczego toleruje? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, nie mam dowodów, mam tylko domysły. Ale rzadko zdarza się, żeby ogromne nadużycia, do których władza dopuszcza, były za „dziękuję”. Tyle mogę powiedzieć — stwierdził Jarosław Kaczyński.

