Szokujące! Rząd w 2026 r. musi pożyczyć 423 mld zł

Potrzeby pożyczkowe netto wyniosą 422,87 mld zł w 2026 r. wobec planowanego na ten rok wykonania w wysokości 300,52 mld zł w br., poinformowała na konferencji prasowej o projekcie budżetu na 2026 rok wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

„Jeżeli chodzi o potrzeby pożyczkowe to zostały one zaplanowane na rok 2026 na kwotę, jeżeli chodzi oczywiście o potrzeby pożyczkowe netto, na poziomie 422 873,2 mln zło przy planowanym wykonaniu w roku 2025 na poziomie 300 522,2 mln zł. Przypomnę tylko, że w planie na rok 2025 te potrzeby pożyczkowe netto były na poziomie 366,7 mld zł. Więc wykonanie w roku 2025 planujemy niższe niż było pierwotnie zakładane i przy założeniu tego wykonania na rok 2026 planujemy na poziomie 422 mld zł potrzeby pożyczkowe” - powiedziała Majszczyk podczas konferencji prasowej o projekcie budżetu.

»» O projekcie budżetu na 2026 czytaj tutaj:

Jest projekt budżetu 2026: długi w roli głównej

Morawiecki o finansach państwa: łączenie ognia z wodą

Budżet 2026 będzie testem odwagi politycznej

Finansowanie potrzeb pożyczkowych w 2025 r.

Jak podawał wcześniej resort finansów, finansowanie potrzeb pożyczkowych zrealizowano na poziomie ok. 85 proc. rocznego planu na koniec lipca br. (wobec ok. 77 proc. planu miesiąc wcześniej).

Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2025 r.) wynosi w br. 553 mld zł, z tego: na wykup długu zagranicznego - 29 mld zł, wykup długu krajowego - 157,3 mld zł, natomiast potrzeby netto wynoszą 366,7 mld zł.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ile będzie kosztować polski atom?

Niemcy wypłacą Polakom miliony złotych odszkodowań!

Nagłe odwołania w zarządzie Orlenu

»»Aktualne wiadomości gospodarcze z branży rolniczej – oglądaj Agro Flesz na antenie telewizji wPolsce24!