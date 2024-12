Reporter wPolsce24 kontra „Ostatnie Pokolenie”

Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski przykleił się do ściany w siedzibie organizacji „Ostatnie Pokolenie” w centrum Warszawy! To forma protestu wobec działań ekoterrorystów, którzy notorycznie blokują ulice, przyklejając się do asfaltu. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji – pisze portal wPolityce.pl

„Jestem w Centrum Aktywizmu Klimatycznego Gniazdo. Wszedłem tutaj do środka zobaczyć, jak to miejsce wygląda, ponieważ to jest lokal, który Rafał Trzaskowski wynajmuje lewackim organizacjom po preferencyjnych cenach. Natomiast nic tutaj się w środku nie dzieje. To jest po prostu puste, jest już godzina 13.00 i od rana nic się tutaj nie dzieje” — mówił reporter wPolsce24, którego operatorka kamery - pani Karolina - nagrywa przez szybę, ponieważ została wypchnięta na zewnątrz – relacjonuje wPolityce.pl.

Relacja filmowa z interwencji reportera wPolsce24 obejrzyj poniżej:

U państwa spotykają się aktywiści „Ostatniego Pokolenia”. Protestuję przeciw blokowaniu miasta. Szanowni kierowcy warszawscy, przykleiłem się tutaj w waszym imieniu — podkreślił Piotr Czyżewski.

