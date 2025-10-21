Czerwony alarm! Deficyt finansów publicznych poszybuje?

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r. wyniósł 6,5 proc. PKB - podał Główny Urząd Statystyczny. Dług sektora finansów publicznych wyniósł w 2024 r. 55,1 proc. PKB.

W kwietniu we wstępnych danych GUS podawał, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r. wyniósł 6,6 proc. PKB, a dług 55,3 proc. PKB.

Rosnące ryzyko przekroczenia deficytu 7 proc. PKB

Wtorkowe dane GUS o deficycie sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r. wskazują na rosnące ryzyko, że na koniec roku deficyt przekroczy 7 proc. PKB - ocenili analitycy banku Santander w komentarzu do danych GUS.

„Deficyt finansów publicznych za 2024 r. został zrewidowany do 6,5 proc. z 6,6 proc. PKB, a za 2023 r. do 5,2 proc. z 5,3 proc. PKB. Z kolei szacunek długu publicznego w 2024 r. obniżono do 55,1 proc. z 55,3 proc. PKB. Na koniec II kwartału dług wyniósł 58,1 proc. PKB wobec 57,3 proc. PKB w I kw. 2025 r. Dane kwartalne wskazały na wzrost deficytu w ujęciu czterech kwartałów do 7,0 proc. PKB po II kwartale 2025 r. z 6,8 proc. PKB po I kw. (…) Naszym zdaniem opublikowane dane wskazują na rosnące ryzyko, że na koniec roku deficyt przekroczy 7 proc. PKB (wobec 6,9 proc. PKB w ustawie budżetowej)” - ocenił Santander.

PAP Biznes, PAP, sek

