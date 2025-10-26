26 km bez zakrętów - gdzie jest taka szosa? [ZDJĘCIA]
Która droga krajowa jest najdłuższa? Ile kilometrów liczy najkrótsza polska „eska”? Gdzie znajduje się najdłuższy most drogowy? Na której drodze jest najmniej zakrętów? - oto zestawienie przygotowane przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).
GDDKiA odpowiada łącznie za sieć ok. 18 tys. km dróg krajowych, w tym ponad 5283 km dróg szybkiego ruchu. Oto przegląd drogowych rekordzistów.
Najdłuższa droga krajowa
Ten tytuł, wliczając w to drogi klasy A, S oraz GP (główne ruchu przyspieszonego), przypada DK8. Jej łączna długość to ok. 780 km, z czego ok. 530 km to droga ekspresowa. Trasa przebiega aż przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie.
Najdłuższa autostrada i najkrótsza „ekspresówka”
A4 jest najdłuższą polską autostradą. Od granicy w Zgorzelcu do granicy w Korczowej ma 669 km.
Najkrótszą drogą ekspresową jest natomiast S79, stanowiąca łącznik między ul. Marynarską w Warszawie a S2 Południową Obwodnicą Warszawy. Jej długość to zaledwie 4,9 km. Tylko kilometr dłuższa jest zaś S86 pomiędzy Sosnowcem i Katowicami.
Najdłuższy most drogowy
Jest nim obiekt w ciągu autostrady A1 w Rozgartach koło Grudziądza, który ma 1953,6 m długości. 400 metrów ma trzyprzęsłowy most nurtowy nad głównym korytem Wisły, a estakady dojazdowe mają długość 994,9 m (na lewym brzegu) i 562,9 m (na prawym brzegu).
W zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajduje się nieco ponad 10 tys. obiektów mostowych. Ich łączna długość wynosi ok. 570 km, a powierzchnia to ok. 8,4 mln mkw.
Najbardziej prosta droga krajowa
Długi fragment prostej drogi, bez zakrętów, to marzenie każdego kierowcy. Najprostszym odcinkiem drogi krajowej w Polsce jest DK62 pomiędzy Wyszkowem i Serockiem. Przez 26 km podróżujący tą trasą nie napotkają na żaden zakręt.
Najwyżej położone drogi krajowe
Drogą krajową zlokalizowaną na największej wysokości jest DK5 (do niedawna oznaczona nr 3). Przebiega ona przez Polanę Jakuszycką i Przełęcz Szklarską leżącą na wysokości 886 m n.p.m. na granicy z Czechami.
28 metrów niżej leży, kolejny w tym zestawieniu, odcinek DK49 przed granicą ze Słowacją w Jurgowie. Z kolei rondo na końcu DK47 w Zakopanem, położone na wysokości ok. 810 m n.p.m., zajmuje trzecie miejsce wśród dróg krajowych.
Palmę pierwszeństwa wśród dróg publicznych dzierży jednak przebiegająca przez Głodówkę w woj. małopolskim (najwyższy punkt znajduje się na wysokości 1141 m n.p.m.) droga wojewódzka nr 960. Z kolei kierowcy uprawnionych pojazdów mogą dotrzeć na wysokość 1409 m n.p.m. drogą o bitumicznej nawierzchni prowadzącą z Łysej Polany do schroniska nad Morskim Okiem. W latach 1927-1931, na tej trasie – mającej wówczas szutrową nawierzchnię – organizowano samochodowo-motocyklowy wyścig górski o Wielką Nagrodę Tatr.
Materiały prasowe GDDKiA
