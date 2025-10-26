26 km bez zakrętów - gdzie jest taka szosa? [ZDJĘCIA]

Która droga krajowa jest najdłuższa? Ile kilometrów liczy najkrótsza polska „eska”? Gdzie znajduje się najdłuższy most drogowy? Na której drodze jest najmniej zakrętów? - oto zestawienie przygotowane przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

GDDKiA odpowiada łącznie za sieć ok. 18 tys. km dróg krajowych, w tym ponad 5283 km dróg szybkiego ruchu. Oto przegląd drogowych rekordzistów.

Najdłuższa droga krajowa to DK8 - na zdjęciu jako S8 w okolicach Radzymina pod Warszawą / autor: materiały prasowe GDDKiA / fot. Krzysztof Nalewajko

Najdłuższa droga krajowa

Ten tytuł, wliczając w to drogi klasy A, S oraz GP (główne ruchu przyspieszonego), przypada DK8. Jej łączna długość to ok. 780 km, z czego ok. 530 km to droga ekspresowa. Trasa przebiega aż przez pięć województw: dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i podlaskie.

A4 węzeł Wrocław Południe, skrzyżowanie z A8 OAW / autor: materiały prasowe GDDKiA / fot. Krzysztof Nalewajko

Najdłuższa autostrada i najkrótsza „ekspresówka”

A4 jest najdłuższą polską autostradą. Od granicy w Zgorzelcu do granicy w Korczowej ma 669 km.

Najkrótszą drogą ekspresową jest natomiast S79, stanowiąca łącznik między ul. Marynarską w Warszawie a S2 Południową Obwodnicą Warszawy. Jej długość to zaledwie 4,9 km. Tylko kilometr dłuższa jest zaś S86 pomiędzy Sosnowcem i Katowicami.

Najdłuższy most w Polsce jest na Wiśle, w ciągu autostrady A1, w Rozgartach koło Grudziądza. Ma 1953,6 m długości / autor: materiały prasowe GDDKiA

Najdłuższy most drogowy

Jest nim obiekt w ciągu autostrady A1 w Rozgartach koło Grudziądza, który ma 1953,6 m długości. 400 metrów ma trzyprzęsłowy most nurtowy nad głównym korytem Wisły, a estakady dojazdowe mają długość 994,9 m (na lewym brzegu) i 562,9 m (na prawym brzegu).

W zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znajduje się nieco ponad 10 tys. obiektów mostowych. Ich łączna długość wynosi ok. 570 km, a powierzchnia to ok. 8,4 mln mkw.

DK62 i najdłuższy w Polsce odcinek prostej drogi / autor: materiały prasowe GDDKiA

Najbardziej prosta droga krajowa

Długi fragment prostej drogi, bez zakrętów, to marzenie każdego kierowcy. Najprostszym odcinkiem drogi krajowej w Polsce jest DK62 pomiędzy Wyszkowem i Serockiem. Przez 26 km podróżujący tą trasą nie napotkają na żaden zakręt.

»» O nowo otwartych inwestycjach drogowych czytaj tutaj:

Via Baltica - dwie jezdnie na całej długości

Strategiczny szlak S3 – finał 18 lat budowy

Szybciej S1 na Słowację! Otwarto obejście Węgierskiej Górki

DK5 na Polanie Jakuszyckiej poprowadzona jest na wysokości 886 m n.p.m. / autor: materiały prasowe GDDKiA / fot. Michał Soroko

Najwyżej położone drogi krajowe

Drogą krajową zlokalizowaną na największej wysokości jest DK5 (do niedawna oznaczona nr 3). Przebiega ona przez Polanę Jakuszycką i Przełęcz Szklarską leżącą na wysokości 886 m n.p.m. na granicy z Czechami.

28 metrów niżej leży, kolejny w tym zestawieniu, odcinek DK49 przed granicą ze Słowacją w Jurgowie. Z kolei rondo na końcu DK47 w Zakopanem, położone na wysokości ok. 810 m n.p.m., zajmuje trzecie miejsce wśród dróg krajowych.

Palmę pierwszeństwa wśród dróg publicznych dzierży jednak przebiegająca przez Głodówkę w woj. małopolskim (najwyższy punkt znajduje się na wysokości 1141 m n.p.m.) droga wojewódzka nr 960. Z kolei kierowcy uprawnionych pojazdów mogą dotrzeć na wysokość 1409 m n.p.m. drogą o bitumicznej nawierzchni prowadzącą z Łysej Polany do schroniska nad Morskim Okiem. W latach 1927-1931, na tej trasie – mającej wówczas szutrową nawierzchnię – organizowano samochodowo-motocyklowy wyścig górski o Wielką Nagrodę Tatr.

Materiały prasowe GDDKiA, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Korekta na rynku złota. Czy to okazja do zakupów?

Reforma AI Tax jako kluczowa część strategii gospodarki

https://wgospodarce.pl/informacje/153034-tvn-zmieni-wlasciciela-trump-juz-wskazal-faworyta

»»”Tusk to patologia polityczna! Kłamca!” Daniel Obajtek ostro o Tusku – oglądaj wywiad w telewizji wPolsce24