Niesamowity projekt: pięciokilometrowy tunel pod Odrą!

Startują przetargi na realizację obwodnicy Szczecina z tunelem pod Odrą. Zachodnia Obwodnica w ciągu drogi ekspresowej S6 będzie miała blisko 50 km długości, w tym 5 km będzie stanowił tunel pod Odrą w rejonie Polic - najdłuższy tunel drogowy w Polsce, który będzie gotowy w 2032 roku – zapowiada GDDKiA.

Dzisiaj wysłaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o przetargach. Jutro, po ich publikacji, na naszej platformie zakupowej pojawią się dokumenty postępowania przetargowego – podaje Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Plan realizacji inwestycji

Dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w tym roku zakończono opracowywanie projektów budowlanych. Wyłonieni w przetargu wykonawcy inwestycji będą mieli za zadanie opracować projekty wykonawcze i zrealizować roboty budowlane. Dla odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police terminy realizacyjne będą takie, jak dla standardowych odcinków drogowych. Dlatego tu zakończenie jest planowane w 2028 roku.

Natomiast odcinek Police - Goleniów z tunelem pod Odrą, będzie miał znacznie dłuższy czas realizacji, ze względu na konieczność wydrążenia i wyposażenia dwunawowego tunelu o długości 5 km.

Zakładamy, że kierowcy z tego odcinka skorzystają w 2032 roku – zapowiada GDDKiA.

Ring wokół Szczecina

Nowa trasa odciąży obecny przebieg dróg A6, S3 i S6 omijających Szczecin od południa oraz wschodu. W miesiącach letnich, ze względu na znaczne natężenia ruchu, na istniejącej trasie tworzą się spowolnienia i zatory drogowe.

Nowa S6 domknie ring wokół Szczecina, co znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu. Nowa droga będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6) po drugiej stronie Odry, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdów jadących do zakładów chemicznych w Policach.

Tunel pod Odrą – kluczowy element inwestycji

Zachodnia Obwodnica Szczecina przetnie na północ od Polic rzekę Odrę, którą prowadzi tor wodny do portu w Szczecinie. Ze względu na uwarunkowania terenowe i kwestie środowiskowe, S6 będzie przechodziła pod Odrą tunelem o długości 5 km. Będzie to dwururowy obiekt drążony maszyną TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Średnica zewnętrzna tunelu będzie wynosiła niemal 15 m, a grubość obudowy 60 cm. Spód konstrukcji tunelu będzie schodził maksymalnie 51 m poniżej poziomu terenu, natomiast jezdnia będzie na głębokości do 45 m. Odcinki wjazdowe do tunelu będą mieć długość około 600 m.

Finał wielu lat prac przygotowawczych

Koncepcja budowy drogi, która od północy i zachodu ominie Szczecin wraz z przeprawą przez Odrę, pojawiła się na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. W latach 90. przygotowano pierwsze koncepcje przebiegu trasy.

Od 2007 roku samorządy lokalne wraz z Samorządem Województwa przygotowywały dokumentację niezbędną do uzyskania decyzji środowiskowej i następnie prowadziły trwający kilka lat proces uzyskiwania tej decyzji.

W 2015 roku Zachodnia Obwodnica Szczecina została wpisana do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych jako przebieg drogi ekspresowej S6.

W grudniu 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego uzyskał ostateczną decyzję środowiskową, w której został wyznaczony przebieg tej inwestycji, wybrany wariant przejścia pod Odrą tunelem drążonym i określone środowiskowe uwarunkowania realizacji. Następnie proces przygotowawczy prowadziła już GDDKiA.

Materiały GDDKiA, oprac. Sek

