Duże firmy wycofują się z Polski. Powodów jest kilka

W ostatnich miesiącach w Polsce można dostrzec niepokojący trend wycofywania się inwestycji zagranicznych — informuje Business Insider. Przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać w ogólnym poczuciu niepewności gospodarczej i politycznej w kraju. Oto szczegóły.

Bosch rezygnuje

Bosch zrezygnował z budowy fabryki pomp ciepła o wartości 1,2 mld zł na Dolnym Śląsku, powołując się na rosnącą niepewność polityczną i gospodarczą w Europie.

Vestas kasuje plany

Vestas anulował plan stworzenia zakładu produkcji łopat turbin wiatrowych pod Szczecinem z powodu niższego niż przewidywano popytu na ten produkt w regionie.

LG Electronics ogłasza redukcję etatów

LG Electronics ogłosiło redukcję etatów o 180 osób w swojej fabryce lodówek w Biskupicach Podgórnych.

Złe prognozy na przyszłość

Jak podsumowuje Bussines Insider - „inwestycje w Polsce odpowiadają za 17 proc. PKB, podczas gdy potrzebny jest wzrost do 25 proc., co oznacza brakujące 300-350 mld zł rocznie”.