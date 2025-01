Potężny minus na rachunku obrotów bieżących

Saldo rachunku bieżącego w listopadzie 2024 r. było ujemne i wyniosło 2,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2023 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,2 mld zł – podał w poniedziałek Narodowy Bank Polski.

W poniedziałek NBP opublikował dane o bilansie płatniczym Polski za listopad 2024 r. Z danych banku centralnego wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,3 mld zł, podczas gdy w analogicznym miesiącu 2023 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,2 mld zł.

„W listopadzie 2024 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie saldo usług (13,7 mld zł) oraz ujemne salda obrotów towarowych (7,1 mld zł), dochodów pierwotnych (6,6 mld zł) i dochodów wtórnych (2,3 mld zł)” – czytamy w komunikacie NBP.

Bank centralny podał, że w listopadzie 2024 r. wartość eksportu zmniejszyła się o 6,2 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2023 r. i wyniosła 123 mld zł. Wartość importu towarów w porównaniu do listopada 2023 r. obniżyła się o 2 proc., do 130,1 mld zł. W komunikacie podano, że na zmiany obrotów towarowych w listopadzie 2024 r. duży wpływ miała mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z rokiem 2023. Spowodowało to obniżenie dynamik eksportu i importu w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

Eksport zmniejszył się w pięciu spośród sześciu głównych kategorii

„W listopadzie 2024 r. eksport zmniejszył się w pięciu spośród sześciu głównych kategorii. Najgłębszy spadek eksportu nastąpił w kategorii obejmującej środki transportu. Wynikał on przede wszystkim z pogarszającej się sytuacji branży motoryzacyjnej. Głębokie spadki sprzedaży odnotowali eksporterzy aut osobowych, ciągników samochodowych, autobusów, części motoryzacyjnych oraz akumulatorów elektrycznych” – poinformował NBP.

Według banku, jedyną kategorią, w której wartość eksportu utrzymała się na podobnym poziomie, jak w roku poprzednim były produkty rolne. Przyczynił się do tego wzrost cen niektórych towarów.

Spadek importu

„W listopadzie 2024 r. spadek wartości importu nastąpił w pięciu kategoriach. Najsilniej zmniejszył się import środków transportu. Natomiast kontynuowana była wysoka, wzrostowa tendencja w imporcie aut osobowych, co odzwierciedla zarówno wzrost liczby rejestracji nowych pojazdów, jak i sprowadzonych do Polski samochodów używanych. W porównaniu z październikiem zmniejszyła się skala spadku importu paliw, a wartość importu produktów rolnych nie zmieniła się w porównaniu z rokiem poprzednim” – poinformował NBP.

Z poniedziałkowych danych opublikowanych przez bank wynika, że przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 42,1 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. zwiększyły się o 2,1 mld zł (tj. o 5,3 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 28,3 mld zł i zwiększyła się o 1,7 mld zł (tj. o 6,4 proc.) w porównaniu z listopadem 2023 r.

„Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,6 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. poprawiło się o 0,4 mld zł. Największy wpływ na poprawę ujemnego salda dochodów pierwotnych miało ujemne saldo wynagrodzeń pracowników, które w porównaniu z analogicznym miesiącem 2023 r. poprawiło się o 0,9 mld zł. O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały także dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 11,2 mld zł oraz wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (1,5 mld zł) i pozostałych inwestycji (2 mld zł)” – podał NBP.

PIE: słabe wyniki w handlu międzynarodowym

Saldo obrotów bieżących zamknęło się w listopadzie deficytem 521 mln EUR. Dane wskazują na słabe wyniki w handlu międzynarodowym. Zarówno eksport jak i import odnotowały spadek – odpowiednio -4,7 i -0.4% r/r. - komentuje wyniki Polski Instytut Ekonomiczny.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Nie wieje optymizmem w energetyce wiatrowej

Czy Pesa kupi hiszpański koncern? Decyzja w styczniu!

Sieć Moya podbija szturmem rynek paliw

»»Paraliż służby zdrowia. Kolejki najdłuższe od 13 lat – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24